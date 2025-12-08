N Sports anuncia transmissão de campeonato europeu gratuitamente; saiba mais

A N Sports, emissora em que Galvão Bueno é sócio, fechou um pacote de direitos para transmissão do futebol holandês em 2025 e 2026. O acordo reúne de forma integrada transmissões da Copa da Holanda, Liga Holandesa Feminina, Supercopa e amistosos da Seleção feminina.

O movimento da N Sports é para reforçar a presença da "Laranja" na grade da emissora e ampliar a oferta de conteúdo de um dos países mais influentes da história do futebol. A estreia ocorreu neste domingo (7), na partida entre Ajax x Ultrecht pela Liga Holandesa Feminina.

Ainda em dezembro de 2025, a N Sports vai transmitir as fases finais da Copa da Holanda da temporada 2025/26, incluindo oitavas, quartas, semifinais e a grande decisão, além de manter direitos garantidos para a temporada 2026/27, com 16 jogos por ano.

Kaká, ex-jogador e Galvão Bueno, narrador, na apresentação da N Sports (Foto: Carol Cerejo / N Sports)

Na Liga Holandesa Feminina, a plataforma exibirá 14 partidas na temporada 2025/26 e 22 jogos na temporada 2026/27, com destaque para a força do futebol feminino no país e para a marca do Ajax, cujas partidas terão presença constante na programação. A cobertura também inclui os amistosos internacionais da forte seleção feminina holandesa, além da tradicional Supercopa da Holanda, prevista para agosto.



Com três gigantes históricos, Ajax, Feyenoord e PSV, e uma seleção feminina que vive um momento de protagonismo internacional, o futebol holandês chega à N Sports com força total. A plataforma reforça, assim seu compromisso de aproximar o público brasileiro de diferentes culturas futebolísticas, entregando competições de alto nível e um calendário ainda mais robusto.



