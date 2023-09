A Seleção Brasileira de Fernando Diniz colocou a Bolívia na roda na goleada por 5 a 1, em Belém, pela primeira rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026. Apesar da atuação soberana, os erros táticos do Brasil não passaram despercebidos aos olhares experientes do Maestro Júnior, comentarista dos canais Globo.