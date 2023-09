O Brasil goleou a Bolívia por 5 a 1 na noite desta sexta-feira (8) em Belém, no Pará, pela estreia das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O triunfo não só marcou a estreia de Fernando Diniz pela Seleção Brasileira como deixou expectativa por dias melhores no presente conturbado da Canarinho, que passa por um período de reformulação desde a eliminação na última edição do Mundial.