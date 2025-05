Ex-jogador crava vitória do Racing sobre o Corinthians: ‘3 a 0, sem pensar’

O Corinthians encara o Racing-URU fora de casa em jogo decisivo na Sul-Americana, nesta quinta-feira (16). A equipe de Dorival Jr precisa vencer para não se complicar na disputa por uma vaga na próxima fase da competição. O ex-volante Wellington, que defendeu São Paulo, Vasco, Internacional e Fluminense, cravou a derrota do Alvinegro.

- 3 a 0 sem pensar, fora os ameaços. Ainda não acredito (no Corinthians), porque é pouco tempo para o Dorival trabalhar. É um ótimo técnico, já trabalhei com ele, gosto muito do perfil dele, da forma como trabalha, mas ainda não teve tempo de encaixar. E os jogadores do Corinthians também não estão legais - disse Wellington, no "Arena SBT".

- O time não é ruim. O jogador que veste a camisa do Corinthians não pode ser chamado de ruim. O Corinthians é gigante. Mas não está legal, tem que reformular, tem que arrumar primeiro a diretoria, porque começa de cima para baixo. Aí é um reflexo, o time não está bem por causa disso também - completou o ex-jogador de 34 anos.

RACING X CORINTHIANS - 5ª RODADA

FASE DE GRUPOS - SUL-AMERICANA

Data e horário: quinta-feira, 14 de maio de 2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, Montevidéu (Uruguai)

Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RACING (Técnico: Cristian Chambian)

Amadé; Cotugno, Bueno, Borysiuk; Castelnoble, Ferreira, Fraquelli, Lucas Rodríguez; Cáceres, Tomatis, Severo

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; José Maetínez, Maycon, André Carillo e Igor Coronado; Talles Magno e Romero

ARBITRAGEM

Árbitro: José Cabero (CHI)

Assistentes: Alan Saldoval (CHI) e Carlos Venegas (CHI)

VAR: Francisco Gilabert (CHI)