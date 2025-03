Em evento de Showbol realizado na Barra da Tijuca, Carlos Alberto, o ex-jogador e comentarista do “Arena SBT”, em entrevista para a TNT Sports, comentou sobre o momento da Seleção Brasileira e entende que, hoje, falta humildade e mudança de postura para o grupo de Dorival.

- Hoje não da mais para ganhar só no talento. Os alemães, os espanhóis, todos evoluíram. Você vai jogar no Japão e os japoneses sabem driblar. Só com talento, se você não tiver humildade, você perde para um (time) pior. E a soberba precede à queda.

Apesar das dificuldades e em mais uma partida com pouco brilho contra a Colômbia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil figura em terceiro lugar, com 21 pontos, atrás apenas de Argentina, com 28, e Equador, com 22. Carlos Alberto concluiu sua opinião falando sobre como a Seleção pode voltar ao seu melhor momento.

- Se tivermos humildade, entendermos como funciona o futebol e estudar o adversário, a gente ainda consegue ganhar - completou.

Próximo compromisso e jejum contra os Hermanos

O Brasil agora encara a Argentina na próxima terça-feira, em Buenos Aires, no estádio Monumental de Núñez. A partida é válida pela 14ª rodada das Eliminatórias sul-americanas. Vale lembrar que a Seleção não vence os argentinos desde julho de 2019. Neste período, Brasil e Argentina se enfrentaram quatro vezes e não venceu nenhuma partida: três derrotas e um empate.



Confira últimos jogos contra a Argentina