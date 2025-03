Corinthians x Palmeiras: Kléber Gladiador dá palpite na final do Paulistão

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (27), na Neo Química Arena, em jogo que define o campeão do Paulistão. Ex-jogador do Alviverde, Kléber Gladiador conversou com o Lance! e analisou o segundo jogo da decisão. Para o comentarista do SBT, o duelo será complicado, mas a equipe de Abel Ferreira é "mais preparada" que o time de Ramón Díaz.

- O Palmeiras tem elenco para virar, mas será um confronto complicado na casa do Corinthians, onde eles são muito fortes. Porém, o Palmeiras é um time mais preparado hoje, já tem uma base muito forte e jogadores que atuam juntos há muito tempo. O Corinthians, na minha visão, ainda está em formação, mas será mais um jogo difícil - disse Kléber Gladiador.

O Corinthians saiu na frente após vencer o jogo de ida, no Allianz Parque, por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto, e precisa somente de um empate para erguer a taça. O Palmeiras, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o tetracampeonato inédito.

FICHA TÉCNICA - CORINTHIANS X PALMEIRAS

JOGO DE VOLTA DA FINAL - CAMPEONATO PAULISTA

Data e horário: quinta-feira, 27 de março de 2025, às 21h35 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo;

Onde assistir: Record (TV aberta), da Cazé TV (YouTube) e dos serviços de streaming Max, Uol Play, Play Plus, Nosso Futebol e Zapping TV.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martinez, Carrillo e Garro (Romero); Memphis e Yuri Alberto.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Micael, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos (Maurício) e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.