Ex-jogador aponta erro da arbitragem contra time brasileiro na Sul-Americana

O Grêmio empatou com o Godoy Cruz (ARG) por 1 a 1, na última terça-feira (13), em Porto Alegre, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Na ocasião, Cicinho, ex-jogador do São Paulo, apontou um erro crucial da arbitragem contra a equipe brasileira. Para ele, o Tricolor teve um pênalti não marcado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A opinião do atual comentarista aconteceu durante o programa "Jogo Aberto", da emissora "Band", desta quarta-feira (14). O lance avaliado por Cicinho aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo. Em uma cobrança de escanteio, o volante Ronald, do Grêmio, foi agarrado dentro da área, mas o árbitro Héider Castro, da Colômbia, não marcou a possível penalidade. O VAR também não foi acionado.

- Acho que foi pênalti. Acho não, tenho certeza. O lance é muito claro. O atleta do Godoy Cruz impediu o jogador do Grêmio de ir na bola. Então, se isso não é pênalti, não sei mais o que é - iniciou o ex-jogador, antes de avaliar a atuação da equipe tricolor.

continua após a publicidade

- Agora, o Grêmio mudou pouquíssimo com a chegada do Mano Menezes. Ainda vemos uma equipe muito espaçada em campo. Ainda vemos um ataque muito distânte do sistema defensivo. O time também não consegue sustentar o resultado. Até consegue marcar, mas não sustenta a vantagem. O Mano ainda tem muito trabalho pela frente - concluiu.

➡️ Pênalti? Lance causa revolta em Grêmio x Godoy Cruz, e ex-árbitro dá veredito

Grêmio na Sul-Americana

Com o empate na partida contra o Godoy Cruz (ARG), a equipe do técnico Mano Mezes se complicou na briga pela primeira colocação do Grupo D do torneio. Com o fim da quinta rodada, o Tricolor permaneceu na segunda colocação, dois pontos atrás da equipe argentina, atual líder.

continua após a publicidade

Com o cenário, o Grêmio precisará de uma vitória sobre o Sportivo Luqueño (PAR), pela última rodada da fase inicial do torneio, para ainda ter chances de alcançar a ponta da tabela. Além disso, o Godoy Cruz precisará perder para o Club Atlético Grau (PER).

Vale lembrar, que na Copa Sul-Americana apenas os líderes dos grupos classificatórios passam para as oitavas de final de forma direta. Os segundos colocados enfrentam os clubes que terminaram na terceira colocação da fase de grupo da Copa Libertadores na briga pela vaga.