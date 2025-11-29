Ex-goleiro do Flamengo avalia momento de Rossi antes da final e aponta desafio

A final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo acontece neste sábado (29), em Lima, no Peru. O Lance! conversou com Getúlio Vargas, ex-goleiro do Rubro-Negro, que avaliou o momento de Agustín Rossi e deu seu palpite para a decisão.

Nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, alguns torcedores questionaram as atuações de Rossi. Por outro lado, na Libertadores o arqueiro do Flamengo tem sido um dos heróis da equipe de Filipe Luís. Getúlio Vargas, ex-goleiro e apresentador da Band, mostrou confiança no argentino.

- Rossi é um goleiro extremamente experiente. Jogou muito tempo em um gigante que é o Boca Júniors Falhar faz parte da vida, da carreira e da trajetória de qualquer goleiro. Vale lembrar que as principais atuações do Rossi foram nos jogos mais importantes. Na decisão por pênaltis, nos 90 minutos, ele foi incrível - começou o ex-goleiro do Flamengo.

- Que bom que a falha não aconteceu em um jogo eliminatório, que teria desclassificado o Flamengo. Na minha opinião, o Rossi é uma das peças fundamentais para o Flamengo ser campeão da Libertadores. Se você não levar gol, já está 0 a 0, e se for para pênalti ele decide, então..é um dos grandes personagens da final - completou GV, apresentador da Band.

Getúlio Vargas, apresentador da Band e ex-goleiro do Flamengo (Foto: Reprodução)

Qual o maior desafio de um goleiro em um jogo tão grande

Para Getúlio Vargas, o maior desafio para um goleiro em uma final de Libertadores é se manter concentrado durante os 90 minutos da decisão.

- Manter a concentração o tempo todo e conseguir transmitir isso para a defesa. Porque normalmente esse tipo de jogo é nervoso, atacante vem para cima e a defesa tem que estar inteira. O goleiro é peça fundamental nisso. Orientando, mesmo sabendo do barulho, do tumulto que vai estar - começou Getúlio, ex-goleiro do Flamengo.

- Tem que entrar concentrado e ficar até o final. O vacilo do goleiro não tem ninguém para proteger atrás. O atacante erra, tem o meia, meia erra, tem volante, volante erra, tem zagueiro. Se o goleiro errar, em 1 minuto tudo vai por água abaixo - pontuou o apresentador da Band.

Palpite para Palmeiras x Flamengo e recado para a Nação

Ainda em entrevista ao Lance!, GV deixou o famoso palpite para a grande decisão entre Flamengo e Palmeiras e mandou um recado para a Nação. Para o ex-goleiro, o Rubro-Negro vai levar a melhor

- Como bom carioca e rubro-negro, meu palpite é 3 a 1 Flamengo - apostou o ex-jogador do clube.

- Torcedor tem que torcer, apoiar. Vale vaiar, reclamar, mas tem que aceitar vitória e derrota. Respeitar o próximo, afinal a gente vive em sociedade. Serve para quem está em Lima e para quem está no Rio de Janeiro assistindo em bar, boteco. Importante respeitar o coleguinha para que a gente tenha uma festa linda. Que vença o melhor e que o melhor seja o Flamengo - concluiu Getúlio Vargas.

A bola rola para a decisão entre Palmeiras x Flamengo às 18h (Brasília), no estádio Monumental "U", no Peru. Quem vencer, será o primeiro clube brasileiro a se sagrar tetracampeão da Libertadores.