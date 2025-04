São Paulo repete final da Copinha e vence o Corinthians por 3 a 2 no Brasileiro Sub-20

Em um clássico eletrizante, o São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 2, de virada, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. O duelo, válido pela quinta rodada da primeira fase, foi disputado nesta segunda-feira (7) no CT de Cotia, casa do Tricolor, e teve roteiro semelhante ao da final da Copinha deste ano: o São Paulo saiu perdendo por 2 a 0, mas reagiu e virou o placar com gols de Nicolas, Maik e Igão. Bahia e Léo Agostinho marcaram para o Corinthians.

Com a vitória, o São Paulo chegou a oito pontos e subiu da 11ª para a 5ª colocação na tabela. O Corinthians, por sua vez, permanece com seis pontos e caiu para o 11º lugar.

A partida teve dois tempos bem distintos. Na etapa inicial, o São Paulo controlou a posse de bola, mas teve dificuldades na criação ofensiva. O Corinthians aproveitou os espaços no contra-ataque e foi cirúrgico: aos 30 minutos, Bahia pegou sobra na entrada da área, tirou de Djhordney, driblou Maik e finalizou com categoria no ângulo para abrir o placar.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Léo Agostinho apareceu bem entre os zagueiros, recebeu cruzamento rasteiro de Araújo pela direita e finalizou com precisão para ampliar a vantagem alvinegra.

Na volta do intervalo, o São Paulo manteve o domínio e passou a ser mais efetivo. Aos 8 minutos, após cruzamento de Henrique pela direita, Nicolas apareceu na segunda trave e cabeceou no canto para descontar.

Aos 21, o Tricolor empatou em cobrança de pênalti. Maik bateu firme no canto direito, o goleiro Cadu até tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

O São Paulo continuou pressionando e foi premiado aos 37 minutos. Em escanteio pela esquerda, a defesa do Corinthians afastou mal, e Igão dominou no peito antes de finalizar com precisão no ângulo, garantindo a virada e a vitória tricolor.

O Brasileirão Sub-20 conta com 20 equipes, e a primeira fase é disputada em formato de pontos corridos. Os oito melhores avançam para as quartas de final, em confrontos únicos, assim como as semifinais. A final será disputada em dois jogos, ida e volta.