Ex-ESPN, Mauro Naves já tem função e data de estreia definidas no Prime Video

O jornalista Mauro Naves foi anunciado na última segunda-feira (17) como reforço do Prime Video para as transmissões de futebol. A plataforma anunciou que o profissional vai atuar como comentarista nas partidas, com estreia marcada para esta quarta (19), no jogo entre São Raimundo-RR e Grêmio, pela Copa do Brasil.

Mauro Naves chega para encorpar a equipe do Prime Video, que além da Copa do Brasil, este ano também exibe jogos do Brasileirão. O narrador Rômulo Mendonça e o comentarista Rafael Oliveira estarão ao lado do jornalista na transmissão. A plataforma também se reforçou com a contratação de Galvão Bueno.

Mauro Naves construiu sua carreira na Globo de 1987 a 2019 e passou os últimos cinco anos na ESPN. Durante a passagem pela emissora líder de audiência, o jornalista fez parceria com Galvão Bueno na cobertura da Seleção Brasileira. O narrador foi anunciado pela plataforma nesta semana.

Prime Video no Brasileirão

O Prime Video vai transmitir jogos como mandantes das equipes filiadas à LFU no Brasileirão. Fazem parte da Liga Forte União clubes como Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude. A LFU também firmou acordos com a Record e YouTube.