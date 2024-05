Déa Lúcia brincou com ensaio de Vampeta (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/05/2024 - 18:01 • São Paulo (SP)

Déa Lúcia, mãe do ator Paulo Gustavo, brincou com o polêmico ensaio que Vampeta fez no passado. De acordo com ela, a família era palmeirense e se tornou torcedora do Corinthians após ver as fotos.

Em 1999, Vampeta quebrou um tabu e se tornou um dos primeiros atletas do futebol brasileiro a posar completamente pelado.

- A minha família toda era Palmeirense. Mas, no dia que você fez umas fotos e botou a "Vampeta" de fora, ficou todo mundo apaixonado. Foi todo mundo para ver Corinthians - brincou.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A declaração aconteceu pouco antes da bola rolar durante o 'Futebol Solidário', promovido por ex-atletas e celebridades para arrecadar dinheiro para as vítimas acometidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Veja o momento do encontro: