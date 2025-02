Mirassol e Palmeiras se enfrentam neste domingo (23), às 18:30, no Estádio José Maria de Campos Maia. O jogo é válido pela última rodada do Campeonato Paulista e terá a transmissão do UOL Play (streaming), Zapping Sports (streaming) e Nosso Futebol+ (TV fechada)

Vindo de uma vitória crucial contra o Botafogo-SP, o Verdão necessita vencer a partida para avançar para as fases de mata-mata do campeonato. Porém, mesmo em caso de vitória, o time vai precisar de uma derrota ou empate da Ponte Preta, que joga contra o Red Bull Bragantino em casa. Gustavo Goméz, Felipe Anderson, Maurício, Bruno Rodrigues e Paulinho ainda estão fora por lesão. O zagueiro Murilo é outro que não vai a campo por suspensão.

O Mirassol, por outro lado, já tem sua presença garantida nas quartas de final. O time, apesar de ter sido derrotado por 3 a 0 contra o Bragantino na última rodada, garantiu a classificação após a vitória do Palmeiras pra cima do Botafogo-SP, na última quinta feira (20). Nos últimos cinco jogos, o Leão perdeu quatro e empatou uma vez. O Mirassol enfrentará o Corinthians nas quartas, jogando na Neo Química Arena em jogo único.

Confira as informações do jogo entre Mirassol e Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X PALMEIRAS

12ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: domingo, 23 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, São Paulo

📺 Onde assistir: UOL Play (streaming), Zapping Sports (streaming) e Nosso Futebol+ (TV fechada)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MIRASSOL (Técnico: Eduardo Barroca): Muralha; Ramon, Alan Empereur, João Carroll e Reinaldo; Danielzinho, Neto e Gabriel Santana; Chico, Negueba e Iury.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira): Weverton; Mayke, Benedetti, Naves e Piquerez; Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Flaco López.