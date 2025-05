Rodrigo Garro evolui em tratamento e Corinthians estipula prazo para retorno

O Corinthians se prepara para encarar o Novorizontino, pelo jogo de volta da Terceira Fase da Copa do Brasil. A partida será nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. No último treino da equipe, Rodrigo Garro participou da atividade.

O meia não entra em campo desde o dia 27 de março, no empate por 0 a 0 contra o Palmeiras que garantiu o título do Paulistão ao Corinthians. Desde o final do ano passado, Garro sofre com uma tendinopatia patelar no joelho direito.

O jogador atuou no sacrifício na final do Paulistão. O argentino chegou a viajar para a Espanha para realizar um procedimento inovador com um médico que tratou Memphis no Atlético de Madri para retornar aos gramados.

Em transição física para retornar ao grupo, Rodrigo Garro tem participado das últimas duas atividades com o grupo. Nesta terça-feira (20), participou do 'bobinho', o aquecimento proposta pela comissão técnica, sem demonstrar dores. A presença do meia é um bom sinal para Dorival Júnior, que ainda não pôde contar com o meia.

Jogador se recupera de uma tendinopatia patelar no joelho direito (Foto: Rodrigo Coca /Ag.Corinthians)

O Corinthians está otimista com o retorno do argentino e espera contar com o meia antes da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O Brasileirão será interrompido no dia 12 de junho, na 12ª rodada, quando o Timão enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre.

— O Garro começa a voltar agora aos trabalhos, praticamente iniciando essa transição, é um fato importante, confiamos que recupere o mais rápido possível. Quem sabe possamos tê-lo por duas partidas antes da virada da Data Fifa quanto da parada para o Mundial — disse Dorival Júnior na entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no último domingo (18).