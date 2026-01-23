Ex-Botafogo responde publicação sobre Savarino no Fluminense: 'Favor refazer'

Após uma longa novela, o meia Savarino voltou atrás e anunciou sua saída do Botafogo para o Fluminense. Na última quarta-feira (12), o venezuelano aceitou a proposta do da equipe Tricolor e deixou o Glorioso após dois anos vitoriosos pelo clube. Através das redes sociais, o ex-jogador e atual comentarista da GeTV, Rafael, respondeu ao post da própria emissora e brincou com a publicação que anunciava a chegada do camisa 10 no rival carioca.

A negociação acontece nos mesmos moldes do que já estava acertado com o Botafogo anteriormente. O jovem Wallace Davi também foi envolvido no negócio e vai se transferir para o Glorioso, que ainda receberá uma compensação financeira do Fluminense. Savarino terá salário similar ao que recebe no Alvinegro.

O Tricolor assinou com o venezuelano por quatro temporadas. Período maior do que o Botafogo estava disposto a oferecer. Savarino se apresentou ao Fluminense nesta quinta-feira (22) para fazer exames.

Após o acerto entre as partes, a página oficial da GeTV publicou que Savarino "pulou o muro" e se tornou o novo reforço do Fluminense. Em tom de brincadeira, Rafael disse que existe uma grande diferença entre pular o muro e ser jogado, e ainda pediu para a página corrigir a informação. Confira abaixo.

Savarino deixa o Botafogo e acerta com o Fluminense

O venezuelano foi um dos jogadores mais cobiçados do futebol brasileiro no início da janela de transferências. Savarino recebeu propostas de outros clubes da Série A, mas deixar o Rio de Janeiro era um problema. Com o Fluminense, a "novela" foi longa. O presidente do Tricolor chegou a dar a negociação como encerrada publicamente após desacordo entre o clube e o jogador em termos contratuais. Savarino voltou atrás e aceitou a proposta.

O camisa 10 chegou ao Glorioso no início de 2024 após passagem pelo Real Salt Lake, dos Estados Unidos, e foi um dos destaques nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores. Foram 103 jogos com 20 gols e 19 assistências em duas temporadas pelo Alvinegro.

Savarino, novo jogador do Fluminense, no CT Carlos Cstilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

