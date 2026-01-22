menu hamburguer
Onde Assistir

São Paulo x Ibrachina: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha

Tricolor encara o Ibrachina no Morumbis

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 22/01/2026
16:00
(Foto: Arte/ Lance!)
imagem camera(Foto: Arte/ Lance!)
São Paulo e Ibrachina buscam a vaga na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira, dia 22 de janeiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no estádio do Morumbis. A partida será transmitida na Cazé TV.

O Tricolor se classificou após vencer o Botafogo por 3 a 1. Atual campeão e em busca do hexacampeonato, teve 100% de aproveitamento na competição. Horas antes da partida, o Tricolor renovou com Allan Barcellos, técnico da equipe, até 2027.

Líder do Grupo 19, a equipe venceu Maruinense-SE e Independente-AP por 2 a 0 e goleou o Real Soccer por 6 a 1. No mata-mata, eliminou a Portuguesa com vitória por 2 a 0. Na fase seguinte, os crias de Cotia protagonizaram a primeira virada na competição ao bater o Operário-PR por 5 a 1, após sair atrás no placar. O time comandado por Allan Barcelos atuou em Sorocaba desde a estreia até as quartas de final. Agora, manda o jogo no estádio tricolor por conta da campanha.

O Ibrachina, por sua vez, garantiu sua vaga após eliminar o Palmeiras nos pênaltis. Na fase de grupos, venceu Ferroviário e Bangu e empatou com o Santo André. No mata-mata, eliminou o Atlético-MG com vitória por 3 a 1 e voltou a enfrentar o Santo André na fase seguinte, avançando nos pênaltis após novo empate. Nas oitavas de final, superou o Inter por 2 a 1 e, nas quartas, despachou o Palmeiras após empate no tempo normal e vitória nas penalidades.

O time que passar enfrenta o Cruzeiro. A final será dia 25, no domingo, no Pacaembu.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

São Paulo tem sido destaque na Copinha (Foto: Miguel Schincariol/São Paulo FC)
✅Ficha técnica
SÃO PAULO X IBRACHINA
SEMIFINAL - COPINHA 2026

📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de janeiro, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)
🖥️ Onde assistir: Cazé TV

Arbitragem
Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos
Assistentes: Bruno Silva de Jesus e Robson Ferreira Oliveira
Quarto árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário
VAR: Vinicius Furlan

