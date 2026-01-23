menu hamburguer
Torcedores do Flamengo reprovam atitude de cruzeirenses com Gerson

Coringa estreou com a camisa do Cruzeiro nesta quinta-feira (22)

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/01/2026
07:30
Gerson estreou pelo Cruzeiro com derrota (Foto: Luan Martins/Agência F8/Gazeta Press)
imagem cameraGerson estreou pelo Cruzeiro com derrota (Foto: Luan Martins/Agência F8/Gazeta Press)
Muitos torcedores do Flamengo se incomodaram com uma atitude dos cruzeirenses com Gerson. A partida entre Cruzeiro e Democrata, na noite desta quinta-feira (22), marcou a estreia do Coringa diante do Mineirão.

Gerson foi titular no Cruzeiro comandado por Tite. Apesar da presença do ex-meia do Flamengo, o Cabuloso foi com um time misto para a partida e acabou perdendo por 1 a 0. Antes da bola rolar, os cruzeirenses presentes no estádio cantaram uma música que os flamenguistas conhecem bem.

➡️Torcedores do Cruzeiro mandam recado a Tite após derrota para o Democrata

- Acabou o 'cao', o Gerson chegou, o Gersou chegou ôôôô - cantou a torcida do Cruzeiro em homenagem a Gerson.

➡️Atitude de Neymar em Santos x Corinthians repercute: 'Não merece'

Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo se irritaram com a música cantada pelos cruzeirenses no Mineirão. Veja os comentários abaixo:

Gerson em Palmeiras x Flamengo pelo Brasileirão (Foto: (Foto: Caio De Sousa/Pera Photo Press/Gazeta Press)
Gerson fez história com a camisa do Flamengo (Foto: Caio De Sousa/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Veja reação dos torcedores do Flamengo

Como foi o jogo

A equipe comandada por Tite seguiu com suas características e dominou o primeiro tempo. Entretanto, assim como aconteceu com as outras equipes do interior, o Democrata se fechou e dificultou os ataques. Gerson teve a chance de marcar em sua estreia, mas parou no goleiro Thulio. Torcedores do Flamengo não perdoaram a estreia de Gerson com derrota.

Na segunda etapa, depois das primeiras alterações celestes, os mandantes sofreram um gol. João Marcelo e Fagner falharam e Bryan balançou as redes.

Mesmo fora de casa, a equipe do interior foi quem tomou as primeiras ações em campo e quase abriu o placar em uma confusão da defesa. Cássio fez passe perigoso para João Marcelo, que perdeu a bola para Dudu, mas o atacante finalizou na defesa.

Mas rapidamente a Raposa tomou conta da partida, pressionando a saída adversária e apostando em um meio de campo muito povoado com jogadores de qualidade. Arroyo teve a primeira chance celeste aos seis minutos, mas chutou em cima da zaga.

No momento em que Tite conversava com Kaio Jorge, o Democrata abriu o placar. João Marcelo afastou mal o perigo, Fagner falhou dentro da área e Bryan encobriu Otávio para fazer 1 a 0. O Cruzeiro pressionou muito, e o camisa 99 quase marcou um golaço de bicicleta, mas parou no goleiro. Nas redes sociais, torcedores do Flamengo não perdoaram Gerson pela estreia com derrota.

