Ídolo do Corinthians não perdoa titular: ‘Impressionante a falta de entendimento’

Corinthians e Fortaleza empataram por 1 a 1 na tarde deste domingo (3), na Neo Química Arena, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Breno Lopes abriu o placar para o Tricolor. Carrillo, nos acréscimos, deixou tudo igual para a equipe paulista. No programa "Jogo Aberto", Ronaldo comentou a partida e criticou a atuação de Félix Torres.

- Não tem condições de jogar no Corinthians. Não sei quem tá bancando ele, se é filho de alguém, também não sei. Esse Félix Torres todo mundo falou que era da seleção equatoriana — então ele vai ter que voltar, porque ele não tem condições psicológicas de jogar no Corinthians. Ele anda em campo. Foi uma vergonha o que ele fez. Ele não é nada, ele não é jogador. O que eu vi dentro de campo… jogando… ele não se encaixa em nenhum termo que eu possa usar aqui pra qualificá-lo. É impressionante a falta de entendimento de futebol que ele tem. Quando joga de zagueiro, não sabe marcar. Quando joga de lateral, não sabe fechar. Deixa a porta aberta do lado direito pra descer. Ele não tem condições de jogar. Alguém tem que fazer alguma coisa aí. Tá todo mundo vendo. Quem joga bola vê. Precisa girar ele e mais uns quatro jogadores aí da defesa.

Félix Torres em Corinthians x Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Com o resultado, a equipe paulista chegou aos 21 pontos e ocupa a 12ª colocação. O empate deixou os cearenses com 15 pontos, na 18ª posição, na zona de rebaixamento. Na próxima rodada do Brasileirão, o Corinthians vai enfrentar o Juventude, fora de casa, no dia 11. O Fortaleza vai receber o Botafogo, no Castelão, no sábado.

CORINTHIANS 1 X 1 FORTALEZA

✅ FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 18ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 03/08/2025 - 16h

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Carrillo aos 48 min do 2º T (COR); Breno Lopes aos 5 min do 1º T (FOR)

🟨 Cartões amarelos: Lucca Prior e José Welison (FOR)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

🏁 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Félix Torres (Matheuzinho), André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Ryan (Garro), Charles e Breno Bidon; Dieguinho (Carrillo), Romero (Memphis Depay) e Talles Magno (Yuri Alberto).

FORTALEZA (Técnico: Renato Paiva)

Vinicius Silvestre, Mancuso (Tinga), Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior (Martinez); Marinho (José Welison), Deyverson (Lucero) e Breno Lopes (Herrera).