Neste domingo (11), às 17h30, tem Palmeiras x São Paulo pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na Arena Barueri, e o Lance! perguntou para a Meta IA, inteligência artificial do Whatsapp, quanto será o jogo.

De acordo com a IA, quem assistir o Choque-Rei no Dia das Mães vai ganhar um belo presente. A previsão é de empate em 3 a 3, em um jogo extremamente movimentado do início ao fim.

A justificativa da plataforma para esse placar é que os dois times tem muita qualidade e estão acostumados a marcar muitos gols. Além disso, foi destacado o ímpeto ofensivo do Palmeiras atuando em casa, e que o Tricolor Paulista não se retrai quando joga fora.

Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Como vem os times para Palmeiras x São Paulo

Após manter os 100% de aproveitamento na Libertadores e garantir a classificação antecipada às oitavas de final, a equipe comandada por Abel Ferreira volta a concentrar suas atenções no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Verdão soma 16 pontos e divide a liderança com o Red Bull Bragantino, levando vantagem nos critérios de desempate.

O São Paulo, por sua vez, também venceu na rodada da competição continental e precisa de apenas um empate para avançar de fase. No Brasileirão, porém, o desempenho é irregular: são seis empates e apenas uma vitória, o que coloca o time na 11ª colocação.

Escalações das equipes para o clássico

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Bruno Fuchs (Murilo), Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

SÃO PAULO (Técnico: Zubeldía)

Rafael; Ferraresi, Arboleda (Ruan), Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Alisson e Lucas Moura; Cédric, Ferreirinha e André Silva.