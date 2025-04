Ex-árbitro admite erro grave em clássico entre Flamengo e Vasco

Durante entrevista ao podcast 'Super Mundo GV', o ex-árbitro Luis Santos, mais conhecido como Índio, o relembrou o pênalti polêmico que marcou no clássico entre Flamengo e Vasco, em 2017, pelo Campeonato Carioca. A partida foi realizada no Mané Garrincha e terminou em 2 a 2, mas poderia ter sido finalizada com vitória do Rubro-Negro, caso não tivesse acontecido esse erro claro de arbitragem.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O Nenê bateu e o Renê joga a mão para trás. Eu estava mal posicionado e a bola pegou aqui (apontando para a barriga). Pegou aqui e foi para o chão… Eu estava atrás, buscando o posicionamento. Quando ele fez o movimento para trás com o braço, eu entendi que a bola pegou, jogou o braço dele para trás e ele deixou o braço ir para dizer que não pegou. Só que pegou na barriga - relembrou Índio.

Flamengo e Vasco no Brasileirão

O Flamengo ocupa a vice-liderança da competição com 11 pontos somados, somente atrás do Palmeiras, com 13. A equipe comandada por Filipe Luís volta a campo neste domingo, às 18h30, para enfrentar o Corinthians, no Maracanã.

continua após a publicidade

Já o Vasco, encontra-se na oitava colocação com 7 pontos. O próximo duelo da equipe cruz-maltina será contra o Cruzeiro, também no domingo, às 18h30, no Mineirão. O time comandado por Fábio Carille vem de um empate em 0 a 0 contra o Flamengo na rodada passada.