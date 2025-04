O Vasco tem um longo jejum para quebrar contra o Cruzeiro, o próximo adversário no Brasileirão. A última vez que o Cruz-Maltino venceu a Raposa, em Minas Gerais, foi em 2017. Relembre a partida abaixo.

Naquela época, o Vasco ainda na penúltima rodada por uma vaga para a Libertadores. O Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, tinha três pontos a mais que o Cruz-Maltino.

Em jogo duro, o Vasco largou na frente, aos 21 minutos, com Paulão. Após cobrança de escanteio feita por Nenê, o zagueiro testou firme e balançou a rede do Cruzeiro. A partir daí, a equipe mineira foi para cima do Cruz-Maltino, e Martin Silva brilhou.

De lá para cá, Vasco e Cruzeiro já se enfrentaram em sete oportunidades. A Raposa venceu três vezes. As outras quatro foram empates. Confira os resultados abaixo.

Cruzeiro 1 x 1 Vasco (28ª rodada do Brasileirão 2024)

Cruzeiro 2 x 2 Vasco (33ª rodada do Brasileirão 2023)

Cruzeiro 3 x 0 Vasco (31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2022)

Cruzeiro 2 x 1 Vasco (6ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021)

Cruzeiro 1 x 0 Vasco (17ª rodada do Brasileirão 2019)

Cruzeiro 1 x 1 Vasco (10ª rodada do Brasileirão 2018)

Cruzeiro 0 x 0 Vasco (5ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2018)

Vasco enfrenta o Cruzeiro na próxima rodada do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O Vasco joga no domingo (27), quando enfrenta o Cruzeiro, às 18h30, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes duelam no Estádio Parque do Sabiá.