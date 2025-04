Flamengo decide Mundial sub-20 no Maracanã; Barcelona pode ser adversário

Copa Intercontinental sub-20 será novamente decidida no Rio de Janeiro. Bicampeão da Libertadores, Flamengo será o anfitrião do Mundial da categoria pelo segundo ano consecutivo, mais uma vez no Maracanã. A partida única acontece em 23 de agosto.

O adversário do Rubro-Negro ainda não está definido. Barcelona e Trabzonspor, da Turquia, se enfrentam na final da Uefa Youth League - a Liga dos Campeões da Europa sub-20 - na próxima segunda-feira (28). O vencedor, além de se sagrar campeão da competição europeia, se classifica ao Intercontinental.

O campeão da Libertadores sub-20 sempre é o mandante do Mundial da categoria, desde que o torneio passou a ser disputado, em 2022. Assim, o Flamengo será o primeiro clube a receber - e disputar - a competição em duas oportunidades. A informação foi primeiramente divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!.

No ano passado, com mais de 30 mil pessoas no Maracanã, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1, de virada, o Olympiacos e conquistou a taça do torneio de base. Liatsikouras abriu o placar para os gregos, mas Caio García e Felipe Teresa fizeram os gols do título Mais Querido, comandado por Filipe Luís na época.

Todas as finais do Mundial sub-20:

2022: Peñarol 1 x 2 Benfica - Estádio Centanário, em Montevidéu, no Uruguai; 2023: Boca Juniors 1 (4)x(1) 1 AZ Alkmaar - La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina; 2024: Flamengo 2 x 1 Olympiacos - Maracanã, no Rio de Janeiro, Brasil.

