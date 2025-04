Flamengo x Corinthians: Danilo prega atenção a Memphis antes do duelo

A defesa do Flamengo precisará ter cuidado redobrado na partida contra o Corinthians, no próximo domingo (27), pela sexta rodada do Brasileirão. Pelo menos é o que aponta o zagueiro Danilo, que pediu "muita atenção" ao falar de Memphis Depay, adversário no duelo no Maracanã.

Em entrevista coletiva no CT do Ninho do Urubu, o defensor rubro-negro elogiou o atacante do Timão na última sexta-feira (25). Segundo o camisa 13, o holandês é "acima da média". Contudo, afirmou que o sistema defensivo do Fla é capaz de lidar com qualquer individualidade.

— Quanto ao Memphis, certamente é um jogador de uma qualidade acima da média, vem demonstrando isso ao longo da carreira dele. É um jogador que tem de ser defendido com muita atenção. Acredito que o sistema que a gente usa, a forma que a gente usa, como damos cobertura faz com que a gente possa defender bem o Memphis ou qualquer outro jogador que individualmente possa fazer a diferença — declarou Danilo.

Danilo x Memphis

Danilo e Memphis se enfrentaram em uma oportunidade, em jogo de ida das oitavas de final da Champions League 2019/20. O holandês passou em branco na ocasião, mas o time francês levou a melhor por 1 a 0. Na volta, com Danilo no banco de reservas, a Juve venceu por 2 a 1 na Itália, mas foi eliminado por gol fora de casa - marcado justamente por Depay.

Nesta temporada, o zagueiro do Flamengo tem dado solidez defensiva à equipe de Filipe Luís. Com ele em campo, o Rubro-Negro ainda não sofreu gols no recorte de sete partidas (seis como titular e uma após Danilo entrar no segundo tempo).

Por sua vez, Memphis tem feito a diferença para o Corinthians: são cinco gols e oito assistências em 22 jogos até aqui em 2025. Na última rodada do Brasileirão, o holandês fez os dois gols da virada do Alvinegro sobre o Sport.

