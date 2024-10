Ex-jogador do Vasco diz que torce para o Flamengo: ‘Sou setor Norte no Maracanã’

Juninho Pernambucano e André em ação pelo Vasco em 2013 (Foto: NETVASCO)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 17:32 • Rio de Janeiro

Em uma das primeiras entrevistas após ‘pendurar as chuteiras’, o ex-jogador André Felipe, que atuou pelo Vasco, demonstrou um carinho pelo Flamengo e, ainda escolheu o lado em que a torcida rubro-negra se concentra nos jogos no Maracanã.

André passou pelo Vasco em 2013 (Foto: Cleber Mendes/LANCE!Press)<br>

No bate papo no ‘Abre Aspas, do GE’, André comentou que já teve uma relação forte de torcedor com o Flamengo antes de se tornar jogador de futebol. Na entrevista, o ex-atleta não quis revelar o time de coração, porém, de forma descontraída, frisou: “No Maracanã, tem jogo direto. É, eu sou arquibancada. Setor Norte”. Esse local é justamente onde acontece a maior concentração dos torcedores rubro-negros no ‘Templo Sagrado’.

PAI DE ANDRÉ REVELOU QUE O FILHO TORCE PARA O FLAMENGO

Em entrevista recente ao canal ‘Igor Rodrigues’, André preferiu novamente não revelar o time do coração, mas deixou claro que não realizou o sonho de atuar pelo Flamengo. Seu Lenílson Marins, pai do ex-atleta, acabou com o mistério e disse que o Mengão é o clube preferido do filho desde a infância.

Importante pontuar que André quase conseguiu realizar o sonho de atuar pelo Flamengo. Em 2011, quando pertencia ao Bordeux (FRA), o ex-atacante iria atuar pelo Rubro-Negro por empréstimo. Na época, inclusive, o ex-atleta chegou a desembarcar no Rio de Janeiro, porém, o empresário fechou com o Atlético-MG e, com isso, mudou a rota com destino a Belo Horizonte.



No Rio de Janeiro, André jogou pelo maior rival do Flamengo, o Vasco. A passagem pelo time cruzmaltino teve muitas polêmicas, em 2013. Por fim, o ex-atleta encerrou a carreira defendendo a Cabofriense, clube da cidade natal que o fez despontar para o cenário do futebol brasileiro.