Campeões pelo United, gêmeos Rafael e Fábio se apaixonam pelo esporte do momento

Conhecidos mundialmente pelos seus dias de glória no Manchester United, onde empilharam títulos da Premier League sob o comando lendário de Sir Alex Ferguson, os gêmeos Rafael e Fábio, agora aposentados dos gramados, têm uma nova paixão: o Padel. Recentemente, a dupla marcou presença no Circuito Estadual de Padel, que aconteceu em Niterói, e mostrou que a competitividade continua em alta.

Em entrevista exclusiva concedida ao Lance!, os irmãos revelaram como se viciaram no esporte que virou febre global entre atletas e celebridades.

Rafael (da foto) e Fábio, multicampeões pelo Manchester United, participaram do Circuito Estadual de Padel em Niterói (Divulgação)

A "culpa" da nova obsessão dos irmãos é de Fábio. Ele conta que seu primeiro contato com o esporte aconteceu quando ainda atuava no futebol francês, pelo Nice.

— Cara, eu conheci o Padel na França… acho que tava começando lá — relembra Fábio. — Fizeram uma quadra lá e eu comecei a jogar e fiquei louco. Me apaixonei pelo jogo.

Ele rapidamente contagiou o irmão. Rafael conta como foi apresentado à modalidade.

— Foi quando meu irmão falou comigo, ele jogava lá em Nantes, ele falou: Padel, esse esporte é maneiro — disse Rafael. — Aí comecei a jogar lá em Lyon também. Fiz algumas aulinhas… e me apaixonei.

continua após a publicidade

Para quem foi treinado por Sir Alex Ferguson, um dos maiores treinadores da história do futebol e do Manchester United, e disputou o mais alto nível do futebol mundial, a palavra "lazer" é relativa. A dupla admite que a competitividade que os definiu no futebol foi transferida integralmente para as quadras de Padel.

— A gente sempre foi competitivo, meu irmão — afirma Rafael. — Mas depois que a gente foi treinado pelo Ferguson, a nossa competitividade, com certeza, aumentou em nível absurdo.

Fábio complementa, admitindo que o lazer às vezes fica em segundo plano: — É lazer, mas pela nossa competitividade (…) nós que jogamos em um nível muito alto. A gente quer melhorar e jogar o melhor sempre. E acaba, às vezes, a gente se cobra demais.

Rafael vê a influência do ex-chefe como um diferencial que carrega até hoje: — Ele [Ferguson] é um dos treinadores mais competitivos que eu já vi. Tanto é que ele ficou tanto tempo no clube e continuou ganhando. E isso, com certeza, eu peguei muito dele também.

Se nos gramados os irmãos jogaram juntos diversas vezes, no Padel a história é outra. A competitividade e a ligação entre os gêmeos tornam a parceria inviável.

— Não, a gente não consegue jogar junto, a gente sai na mão — brincou Fábio. — É difícil, sabe? Irmão, ainda mais a ligação que a gente tem, um reclama do outro.

Rafael confirma a versão: — Aqui, não dá pra jogar junto, não. Até joga, mas a briga é feia.

A solução encontrada é manter a rivalidade, mas em lados opostos da rede. — A gente joga mais um contra o outro, que é aquela competição, aposta um negocinho — revela Fábio.

Ambos conheceram o esporte na Europa e analisam por que a modalidade explodiu lá fora antes de chegar ao Brasil. Para os gêmeos, o clima é um fator crucial.

— Lá na Europa é muito frio, então, normalmente os Padel são cobertos, né? — analisa Rafael.

Fábio concorda: — Lá fora tem menos opções, vou ser bem sincero, o frio acaba diminuindo as opções de entretenimento.

Agora, eles veem o esporte crescendo no Brasil, impulsionado por grandes nomes do futebol. — Se a gente for ver o Vinícius Jr., ele tem uma quadra de padel na casa dele. O Cristiano Ronaldo também já transmitiu no canal dele um evento de Padel lá em Portugal.

— Essas são pessoas que a gente tá falando que tem muita mídia. Então, com certeza, quando você mostra o esporte e as pessoas conhecem, aumenta muito, né?