Europeus se encantam por Arias em estreia pelo Wolverhampton: ‘Fantástico’

Jhon Arias estreou pelo Wolverhampton neste domingo (3). O primeiro jogo do colombiano pelo clube inglês foi em uma derrota para o Girona por 2 a 1, em um amistoso de pré-temporada. Apesar do resultado, o ex-Fluminense se destacou em campo e marcou o único gol dos Wolves na partida.

O novo reforço entrou aos 67 minutos do confronto. Na ocasião, o Wolverhampton perdia por 2 a 0. Com apenas nove minutos em campo, Arias marcou o gol do clube inglês e diminui a desvantagem. Em uma jogada individual, o colombiano entrou na área adversária, após passar por dois jogadores, e finalizar para o fundo do gol.

A forma que o atleta balançou as redes encantou os torcedores do clube inglês. Nas redes sociais, fãs do Wolverhampton repercutiram o lance e se mostraram encantados com o novo reforço. Veja abaixo:

Tradução: Jhon Arias com um gol na estreia. € 5.5m.

Tradução: Este é o novo ponta do Wolves

Tradução: Jhon Arias marca seu primeiro gol pelos Wolves

Wolverhampton x Girona

Apesar do gol, o resultado não foi positivo. O tento de Jhon aconteceu já quando os espanhóis venciam por 2 a 0, com Yángel Herrera e Joel Roca. A pressão final da equipe de Vítor não surtiu efeito, e os Wolves sofreram seu quarto tropeço na pré-temporada. Além do revés deste domingo, o time já havia sido derrotado pelo Santa Clara (POR) e pelo Lens (FRA), somados a um empate com o Stoke City (ING).

No sábado (9), o Wolverhampton terá a última oportunidade de triunfar no período de preparação para 2025/26. Os ingleses retornarão ao Reino Unido para receber o Celta de Vigo no Molineux às 11h (de Brasília). Sete dias depois, Arias estará disponível para fazer seu primeiro compromisso oficial na Europa, em duelo complicado diante do Manchester City, pela primeira rodada da Premier League, às 13h30.

