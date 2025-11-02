Titular é criticado em lance de Corinthians x Grêmio: 'Na sequência'

O goleiro do Grêmio, Tiago Volpi, teve uma falha apontada por internautas no gol de Gustavo Henrique, que abriu o placar para o Corinthians na Neo Química Arena. Entre os comentários na web, a inconstância do goleiro é um dos principais motivos de crítica. ➡️Clique aqui para acompanhar o jogo em tempo real!

Veja as reações nas redes sociais:

Corinthians abre o placar diante do Grêmio; veja o gol

Rodrigo Garro cobrou o escanteio bem aberto na pequena área e Gustavo, com espaço, mandou de cabeça para o fundo da rede. Veja o lance;

Briga de vizinhos na tabela

O Corinthians faz uma campanha irregular no Brasileirão, ocupando a 10ª colocação com 39 pontos em 30 jogos. O time venceu 10 partidas, empatou nove e perdeu 11, com 32 marcados e 35 sofridos.

O Grêmio aparece logo atrás do Corinthians, também com 39 pontos, mas em desvantagem nos critérios de desempate. O time gaúcho soma 10 vitórias, nove empates e 11 derrotas, com 33 gols marcados e 38 sofridos.

Corinthians e Grêmio têm um histórico equilibrado ao longo dos 96 confrontos disputados entre as equipes em competições oficiais. O time gaúcho leva ligeira vantagem, com 35 vitórias contra 31 do Corinthians, além de 30 empates.