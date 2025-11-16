Em busca da vaga na Copa do Mundo de 2026, Portugal atropelou a Armênia por 5 a 1 no primeiro tempo neste domingo (16) e animou os torcedores europeus — muitos deles, inclusive, provocando Cristiano Ronaldo nas redes sociais. Suspenso após a polêmica expulsão diante da Irlanda, o craque ficou fora da partida e virou alvo de comentários sugerindo que os lusos "não precisam" dele para jogar bem.

Confira as reações à goleada de Portugal sem CR7

Cristiano Ronaldo é expulso em jogo das Eliminatórias e vira alvo de críticas

A onda de comentários acontece após Cristiano Ronaldo ser expulso na derrota por 2 a 1 para a Irlanda, na última quinta-feira (13), pelas Eliminatórias. O cartão vermelho — resultado de uma cotovelada seguida de forte reação — rendeu críticas pesadas no país.

O jornal "A Bola" classificou o comportamento do português como "vergonhoso". Segundo o colunista Hugo Vasconcelos, o atacante de 40 anos "perdeu a cabeça", criou o clima hostil que o cercou e ainda protagonizou uma "pantominice" após a expulsão, com choro, indignação e aplausos irônicos para a torcida.

Vasconcelos também criticou o técnico Roberto Martínez, alegando que a seleção tem apresentado um futebol preocupante e que o treinador "vende" uma visão excessivamente positiva das atuações recentes.

— Ronaldo errou. O que devia mesmo era ter vergonha — concluiu o jornalista.

Cristiano Ronaldo reage durante jogo entre Portugal e Irlanda, pelas Eliminatórias da Europa (Foto: Paul Faith/AFP)

