CENAS FORTES: Jogador de Gana sofre fratura em amistoso

O jogador Abu Francis, do Toulouse e da seleção de Gana, sofreu uma grave lesão em amistoso contra o Japão, na última sexta-feira (14), em Toyota. Ao tentar bloquear uma finalização do meio-campista japonês Ao Tanaka, o volante levou a pior no choque entre os dois atletas e teve uma fratura chocante na perna direita. As imagens são fortes:

Em nota, a Federação Ganesa de Futebol informou que o atleta foi levado às pressas ao hospital e que a condição é estável. Veja a nota na íntegra:

— A Federação Ganesa de Futebol informa que Francis Abu encontra-se em condição estável após a lesão sofrida na partida da Kirin Challenge Cup contra o Japão, na sexta-feira. Abu sofreu uma falta de Tanaka Ao no início do segundo tempo e foi levado às pressas para o Hospital Memorial Toyota após receber atendimento de emergência no estádio. A equipe médica dos Black Stars, liderada pelo Dr. Prince Pambo, médico do Toulouse FC, e médicos do Hospital Memorial Toyota, realizaram reuniões abrangentes e concordaram com o plano de tratamento adequado para o jogador. A Federação Ganesa de Futebol agradece aos ganeses pelo apoio e demonstração de solidariedade durante este infeliz incidente. A Federação informará o público sobre os próximos passos relativos à cirurgia e ao plano de recuperação do jogador nas próximas horas. A Federação Ganesa de Futebol deseja a Francis Abu uma rápida recuperação — diz a nota.

O Toulouse, clube francês pelo qual Abu atua, também se manifestou e desejou toda a força ao volante, colocando-se ao lado para a pronta recuperação do jogador.

Abu Francis, jogador do Toulouse e da seleção de Gana (Foto: Reprodução X/@GhanaBlackstars)

