O valor de mercado de Vitor Roque segue em forte ascensão e já provoca repercussão na Europa. O atacante do Palmeiras é avaliado entre 79 e 92 milhões de euros (aproximadamente entre R$495 e R$576 milhões) pelo mais recente ranking do Observatório de Futebol do CIES, cifra que poderia render um "lucro multimilionário" ao clube paulista em uma eventual negociação, segundo publicação do jornal espanhol "As".

Segundo o levantamento, o jogador praticamente quadruplicou seu valor em menos de um ano. Contratado junto ao Barcelona por cerca de 25 milhões de euros (valor que ronda os R$ 154 milhões), Vitor Roque encerrou a última temporada como o principal goleador do Palmeiras, consolidando-se como uma das grandes estrelas do elenco comandado por Abel Ferreira.

A publicação do "As" destaca que a diretoria do Verdão deve colher os frutos do investimento já a partir do próximo verão europeu, período em que o atacante começará a ouvir propostas para um possível retorno ao futebol europeu. Ainda assim, o cenário não aponta para uma saída imediata.

Vitor Roque comemora gol contra o Santos, em jogo do Brasileirão de 2025 (Foto: Adriana Spaccasassi Bianchi/MOCHILA PRESS)

Estêvão se destaca como jogador brasileiro mais valioso

No mesmo estudo divulgado pelo Observatório de Futebol do CIES, Estêvão foi apontado como o jogador brasileiro mais valioso do mundo. Avaliado entre 110 e 128 milhões de euros, o jovem lidera com folga a lista de atletas do país e se consolida como o principal ativo brasileiro no mercado internacional.

No ranking geral, Estêvão aparece na 11ª colocação, figurando entre alguns dos jogadores mais valorizados do futebol mundial. O topo da lista é liderado por Lamine Yamal, enquanto Erling Haaland ocupa a segunda posição; confira o ranking até o 15° colocado.

Top 15 jogadores melhor avaliados pelo ranking do CIES (Foto: Reprodução)

