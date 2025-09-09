O Estádio José Alvalade, em Lisboa, será o palco de um espetáculo histórico no dia 15 de setembro: o Legends Charity Game, evento que reunirá grandes nomes do futebol mundial em uma partida beneficente. Kaká, Cafu e Roberto Carlos estão confirmados entre as lendas que representarão os World Legends. A partida será transmitida pela N Sports a partir das 16h (de Brasília).

O evento, organizado pela Sport Global, tem como objetivo arrecadar 1 milhão de euros (cerca de 6, 4 milhões) para instituições de caridade que atuam em causas humanitárias, como a Cruz Vermelha Portuguesa, Cáritas, International Alert e a Cruz Vermelha Ucraniana. O intervalo contará com show ao vivo dos Calema, dupla de São Tomé e Príncipe radicada em Portugal, para os 50 mil torcedores esperados no estádio.

Estrelas do Penta presentes

Cafu, capitão do pentacampeonato em 2002, destacou o quão importante é poder voltar a representar a Seleção Brasileira.

- Representar o Brasil é sempre especial. Levarei essa mesma mentalidade vencedora para o Legends Charity Game em Lisboa. Mas, desta vez, não se trata apenas do resultado — é sobre retribuir e ajudar famílias e comunidades ao redor do mundo - explicou.

Kaká, outro presente no pentacampeonato de 2002 e melhor jogador do mundo pela Fifa em 2007, também compartilhou sua empolgação.

- Ser convidado para jogar no Legends Charity Game é especial. Aqui, a verdadeira vitória não é medida por gols ou resultados, trata-se de união, propósito e retribuição. Mal posso esperar para estar em campo em Lisboa e comemorar com todos.

(Foto: Nelson Almeida/Lancepress!)

Além dos brasileiros, o evento também vai contar com nomes como Figo (anfitrião e capitão de Portugal), Deco, Diego Lugano, Del Piero, Puyol, Schmeichel, entre outros. Figo comentou.

- Espero ver o estádio lotado na minha cidade natal, Lisboa, para este incrível Legends Charity Game e arrecadar fundos para causas beneficentes importantes.

Deco, brasileiro naturalizado português e ídolo da Seleção Portuguesa, reforçou o propósito do evento.

- Angariar mais de 1 milhão de euros para apoiar famílias afetadas pela guerra e por conflitos e, ao mesmo tempo, celebrar o futebol português a caminho do Mundial de 2030, o que torna este jogo algo verdadeiramente especial.