Palmeiras

Palmeiras tem novo jogador no DM e volta a sofrer com lesões antes de jogo pelo Brasileirão

Emiliano Martínez sofre com dores na panturrilha esquerda e não participou das atividades com o restante do elenco na última segunda-feira (23)

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 24/02/2026
11:39
Emi Martínez ao lado de Piquerez (centro) e Gustavo Gómez (à direita) (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Emi Martínez ao lado de Piquerez (centro) e Gustavo Gómez (à direita) (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
O volante Emiliano Martínez, do Palmeiras, foi ausência nas atividades da última segunda-feira (23), com dores na panturrilha esquerda, e deve ser desfalque para a partida contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

+ Abel projeta Palmeiras mais robusto e agradece empenho de Leila no mercado

O uruguaio foi relacionado para o duelo contra o Capivariano, no último fim de semana, que garantiu a classificação do Palmeiras às quartas de final do Campeonato Paulista, mas não foi acionado pelo técnico Abel Ferreira.

Emiliano Martínez iniciou o processo de recuperação com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP) do Palmeiras. O clube não informou a gravidade da lesão nem estipulou um possível prazo para o retorno aos gramados.

Com isso, Abel Ferreira possui apenas duas opções para o setor. Marlon Freitas, contratado ainda nesta janela de transferências, assumiu a posição de primeiro volante na equipe titular no início do Paulistão, enquanto o jovem Luis Pacheco segue em processo de adaptação e alterna partidas entre a equipe profissional e o sub-20 do Palmeiras.

Além do volante uruguaio, a comissão técnica do Palmeiras conta com outros dois desfalques: o volante Figueiredo, em processo de transição física, e o atacante Paulinho, que se recupera de cirurgia na perna direita realizada ainda em 2025.

Emiliano Martinez comemora seu gol no clássico entre Palmeiras e Corinthians
O volante Emiliano Martínez durante partida do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Líder do Campeonato Brasileiro nos critérios de desempate, o Palmeiras soma sete pontos em três rodadas e segue invicto na competição. Na quarta-feira (25), recebe o Fluminense, terceiro colocado, na Arena Barueri, em confronto válido pela quarta rodada.

