O portal Leo Dias, flagrou Gil do Vigor e Diego Hypolito, ex-participantes do Big Brother Brasil, foram de mãos dadas durante a estreia do musical Wicked. O evento aconteceu na terça-feira (26), no Teatro Renault, em São Paulo. Os dois chegaram juntos para prestigiar a apresentação da cantora Gloria Groove, que interpreta a personagem Madame Morrible no espetáculo.

Diego Hypólito e Gil do Vigor na estreia do musical Wicked (Foto: Reprodução/Leo Dias)

As imagens reacenderam especulações sobre um possível relacionamento entre eles. Internautas relembraram uma antiga entrevista concedida pelo ginásta ao Gshow: "Eu e Gil já nos falamos no Instagram. Ó, tinha crush! A gente marcava de se encontrar".

Em meio aos rumores, a assessoria de Diego Hypólito esclareceu a situação: "Eles não estão juntos oficialmente. Estão apenas se conhecendo e vivendo de maneira leve, livre e feliz. Aproveitaram que os dois viajaram muito e ambos estavam em São Paulo".

Durante o programa matinal da Globo "Mais Você", a apresentadora Ana Maria Braga questionou Gil sobre os rumores;

- A gente é amigo e aí marcamos de sair. Aí, tava em cima da hora, faltando 5 minutos para a peça, aí eu peguei na mão dele e disse: 'Vamo'. Aí eu segurei a mão dele, mas não teve beijo, não teve nada - disse Gil do Vigor, em resposta.