Saúl, do Flamengo, abre jogo sobre saída do Atlético de Madrid

Revelado pelo Atlético de Madrid, o meia Saúl Ñíguez, atualmente no Flamengo, falou abertamente sobre os bastidores de sua saída do clube espanhol. Em entrevista ao programa "El Larguero", da "Cadena SER", o jogador disse ter se sentido traído pela diretoria, mas fez questão de elogiar o técnico Diego Simeone.

— O Cholo foi direto comigo, e isso eu valorizo. Ele me disse que não contava mais comigo, e eu só agradeci. Já outras pessoas não foram sinceras. Andrea Berta [ex-diretor esportivo] não foi totalmente honesto comigo, e eu vi provas disso — afirmou.

Saúl rescindiu seu contrato com o Atlético um ano antes do término e se transferiu ao Flamengo, assinando até 2028. O jogador explicou que também tinha proposta do Trabzonspor, da Turquia, mas optou pelo clube carioca por questões familiares e pessoais.

— A oferta do Flamengo era menor, mas era mais formal. Convenci minha mulher até a dar à luz aqui. Jogar no Maracanã, com um técnico que conheço, e o carinho que recebi fizeram diferença — contou.

Saúl fala sobre o futuro de Simeone no Atlético de Madrid:

— O Cholo vive o momento, mas acho que vai durar muitos anos. Ele ainda tem um time competitivo e continua transmitindo sua mentalidade vencedora.

Mesmo adaptado ao Brasil, Saúl não descarta um retorno ao clube que o revelou:

— Claro que quero voltar um dia, é o clube da minha vida. Mas agora estou muito feliz no Flamengo.

Saúl após classificação do Flamengo na Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

