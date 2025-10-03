Xabi Alonso abriu um novo capítulo da crise interna no Real Madrid envolvendo os nomes de Rodrygo e Valverde nos últimos dias. Em coletiva, o comandante afirmou que ninguém se negou a jogar em partidas da equipe merengue, mas reforçou que ele tomará as decisões que achar melhor.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Ele (Valverde) está pronto para amanhã, como todos os outros. Sabemos a importância do jogo e a importância dele para o time. Nenhum jogador jamais me disse que não queria jogar em determinada posição. Nem ele, nem o Rodrygo. Isso nunca aconteceu. Todos estão muito dispostos, e aí eu decido com base no que é melhor para o time. Isso é algo que vou deixar claro.

continua após a publicidade

Xabi Alonso não acredita que o ruído da mídia espanhola irá interferir na sua relação com os jogadores do Real Madrid. O treinador fez questão de demonstrar confiança no elenco e entende que o ambiente está tranquilo no momento.

- Temos a sorte de passar muito tempo juntos, conversar bastante e corrigir as coisas. A equipe é o mais importante, e todos serão importantes e terão o seu momento. Esta não é uma situação nova, é algo com que temos que conviver e sabemos que vai acontecer novamente. Estamos tranquilos.

continua após a publicidade

O Real Madrid recebe o Villarreal, neste sábado (4), pela 8ª rodada da La Liga, após a goleada sofrida por 5 a 2 para o Atlético de Madrid. A equipe perdeu a liderança do Campeonato Espanhol para o Barcelona e busca reencontrar a boa fase.

Entenda a crise de Xabi Alonso no Real Madrid

Nos últimos dias, a imprensa espanhola noticiou que Fede Valverde se negou a jogar na lateral-direita improvisado em meio as ausências de Alexander-Arnold e Carvajal na Champions League. No duelo em que o Real Madrid venceu o Kairat, Xabi Alonso optou pela entrada de Asencio no setor, enquanto o uruguaio não participou do jogo.

Os jornais espanhóis também disseram que Rodrygo havia pedido para atuar pelo lado esquerdo, que é onde prefere jogar. Após começar no banco contra o Kairat, o brasileiro entrou no segundo tempo no lugar de Vini Jr e fez uma grande partida, tendo participado diretamente de dois gols.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.