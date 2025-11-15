Muitos europeus reagiram à uma declaração de Estevão sobre Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira. O jovem revelado pelo Palmeiras e atualmente no Chelsea foi convocado mais uma vez pelo técnico italiano.

Em entrevista à Sky Sports, Estevão revelou que Ancelotti brincou com ele sobre sua carteira de motorista e animou os bastidores da Seleção Brasileira.

- Estávamos em São Paulo com a Seleção. As coisas estavam muito agitadas e eu só tinha um tempinho lá antes de vir para cá, então precisava tirar minha carteira de motorista no Brasil. Pedi a Carlo Ancelotti que me desse algum tempo para ir fazer o exame de direção. Perguntei se ele me deixaria ir. - começou o jovem brasileiro.

- Então fui fazer meu teste de direção, e quando voltei, Ancelotti estava me esperando na porta só para me perguntar se eu tinha passado ou não… Eu disse a ele: 'Senhor, eu passei, sim, eu passei!'. Então, na hora do almoço com o elenco, Ancelotti disse: 'Parem todos! Tenho uma novidade para contar… Estevão passou no teste de direção!' Todos riram - revelou Estevão sobre Ancelotti.

Nas redes sociais, os europeus repercutiram demais à declaração de Estevão sobre Carlo Ancelotti. A grande maioria curtiu o relato e exaltou a atitude do técnico italiano, que é tratado como um dos maiores da história. Veja os comentários abaixo:

Estêvão comemorando gol pela Seleção Brasileira de Ancelotti (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Veja reação dos europeus após declaração de Estevão sobre Ancelotti

Tradução sobre a fala de Estevão: É por isso que Ancelotti é único. Alonso (técnico do Real Madrid) não faria.

Tradução: Estevão passou no teste de direção, mas Ancelotti passou no verdadeiro exame, aquele em que um treinador demonstra coração, humor e espírito de família. Só o Don da Seleção transforma a carteira de habilitação de um adolescente em uma comemoração da seleção.

Tradução após fala de Estevão sobre Ancelotti: Existe um motivo pelo qual ele convence seus jogadores de seu plano de jogo. Existe um motivo para todos o amarem. Existe um motivo para ele ter conquistado o que conquistou. Carletto é genial.

Tradução após fala de Estevão sobre Ancelotti: Li o livro dele e aprendi muito sobre como lidar com seres humanos. Um treinador excelente.