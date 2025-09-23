Europeus reagem à atuação de Richard Ríos, ex-Palmeiras: ‘Podemos falar?’

O Benfica empatou com o Rio Ave em 1 a 1, nesta terça-feira (23), no Estádio da Luz, pelo Campeonato Português. No confronto, a partida de Richard Ríos, ex-Palmeiras foi alvo de críticas de parte dos torcedores dos Encarnados. O início do meia no clube tem sido marcado por momentos de instabilidade.

Desde a chegada ao Benfica, em julho deste ano, colombiano já disputou, ao todo, 12 jogos com a camisa do clube português. Até o momento, ele não conseguiu balançar as redes ou dar uma assistência para um companheiro marcar.

O desempenho é julgado como abaixo do esperado por grande parte da torcida encarnada. No confronto contra o Rio Ave, o colombiano voltou a ser alvo de críticas. Richard Ríos jogou 90 minutos, sendo substituído nos acréscimos do segundo tempo.

Durante o período em que esteve em campo, o ex-Palmeiras teve 85% no acerto de passes, três finalizações, uma grande chance desperdiçada e nove bolas perdidas. Veja a repercussão da atuação abaixo:

Benfica x Rio Ave

O confronto deveria ter sido uma vitória tranquila para a equipe do técnico José Mourinho. Isso porque, o Benfica briga na parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Português, enquanto o Rio Ave, na de baixo.

Apesar disso, a disparidade do posicionamento não se refletiu em campo. Os encarnados foram marcar apenas aos 86 minutos, com Georgiy Sudakov. O gol nos minutos finais aliviou os torcedores no Estádio da Luz.

Contudo, a sensação durou pouco. Minutos depois, André Luiz, ex-jogador do Flamengo, balançou as redes e deixou tudo igual nos acréssimos do segundo tempo. Com o tropeço, o Benfica somou apenas um ponto e alcançou a marca de 14, estando na 3ª colocação, atrás dos rivas Porto e Sporting, respectivamente com 18 e 15 pontos.