Europeus reagem a atuação de Haaland pela Champions League: ‘Ficará na história’
Atacante foi destaque na Uefa Champions League
Jogando fora de seus domínios, o Manchester City vai garantindo um empate contra o Monaco, pela fase de liga da Champions League. Com direito a dois gols do craque Erling Haaland, os torcedores destacaram o desempenho do atacante durante a partida.
O camisa 9 vem se destacando nesse início de temporada, sob o comando de Pep Guardiola. Até o momento, Haaland balançou as redes 16 vezes, em oito partidas disputadas. Com os gols marcados nesta quarta-feira (01), o atacante chegou a marca impressionante de 52 gols em 50 partidas disputadas pela Champions League, na carreira.
Nas redes sociais, os torcedores destacaram o desempenho de Haaland na competição. Segundo um dos internautas, Haaland é um camisa 9 geracional e ficará marcado na história como um dos maiores artilheiros da história do futebol. Confira abaixo.
Tradução: Erling Haaland é um número 9 da geração. Não consigo pensar em outro que se aproxime dele. Ficará na história como um dos maiores artilheiros de todos os tempos.
Tradução: Haaland vai quebrar muitos recordes
Tradução: Haaland é irreal
Tradução: Haaland não é humano
Com o resultado parcial, o Manchester City segue invicto na Uefa Champions League. Na próxima rodada, a equipe visita o Villarreal. A partida acontece no próximo dia 21 de outubro, no Estádio Madrigal.
Veja os próximos jogos do Manchester City na Champions League
Villarreal x Manchester City - terça-feira, 21/10, às 16h.
Manchester city x Borússia Dortmund - quarta-feira, 05/11, às 17h.
Manchester City x Bayer Lewerkusen - quarta-feira, 23/11, às 17h
