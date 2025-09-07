Corte de dupla do Flamengo agita torcedores: ‘Maldita Data Fifa’

Dois jogadores do Flamengo foram liberados para retornar ao clube neste domingo (7), no meio dos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Arrascaeta e Varela, da Seleção Uruguaia, vão se reapresentar ao Rubro-Negro, e a informação preocupou os torcedores.

O técnico Marcelo Bielsa liberou os jogadores do Flamengo antes da partida contra o Chile, que acontece na terça-feira (9). Ambos são titulares da equipe comandada por Filipe Luís, e o camisa 10 rubro-negro vive uma das melhores temporadas de sua carreira.

Quando a informação começou a circular, os torcedores do Flamengo foram nas redes sociais comentar sobre o assunto. Alguns, comemoraram a notícia, enquanto outros manifestaram sua preocupação com a saúde dos atletas. Veja abaixo.

Veja reação da torcida com corte de dupla do Flamengo

Situação dos jogadores

Arrascaeta e Varela, que estavam com a seleção do Uruguai durante a Data Fifa, foram liberados e retornarão ao Flamengo. O camisa 10 seria poupado na próxima rodada, quando o Uruguai enfrenta o Chile. Já o lateral enfrenta um quadro de pubalgia.

Arrascaeta não tem nenhum problema físico. No cronograma da seleção uruguaia, o meia seria poupado na partida contra o Chile na próxima terça-feira (16), fora de casa. Assim, o técnico Marcelo Bielsa abriu mão do meio-campista.

Na vitória por 3 a 0 contra o Peru, o camisa 10 do Flamengo foi um dos destaques do Uruguai. Foi dele o segundo gol da vitória. Já Varela, deu assistência para o gol de Rodrigo Aguirre, que abriu o placar.

Guillermo Varela será reavaliado pelo departamento médico do Flamengo assim que se apresentar no Ninho do Urubu. Nos últimos dias, o Dr. Fernando Sassaki, chefe do departamento médico do Rubro-Negro, esteve em contato com os médicos da seleção uruguaia e com o próprio jogador.