O Palmeiras acertou a contratação do jovem atacante Felipe Teresa, que deixou o Flamengo no final de setembro e estava sem clube. Nesta sexta-feira (3), o jogador de 19 anos publicou um vídeo com a camisa do Verdão e valorizou a oportunidade.

A contratação pegou muitos torcedores rubro-negros de surpresa. O Palmeiras acertou a chegada do ex-jovem do Flamengo sem custos, já que ele estava sem contrato desde que deixou a Gávea. No Rubro-Negro, Felipe Teresa foi o herói do título mundial sub-20 conquistado em 2024.

Além da sua participação fundamental na conquista do ano passado, o jogador de 19 anos também esteve na decisão do torneio deste ano. (contra o Barcelona). O atacante entrou na partida no segundo tempo.

Ainda em 2024, o novo reforço do Palmeiras chegou a receber oportunidade no profissional do Flamengo, em partida contra o Grêmio, pelo Brasileirão, e marcou gol. Posteriormente, foi utilizado no início do Campeonato Carioca de 2025, mas não teve mais chances.

Apesar da passagem considerada positiva, o novo reforço do Palmeiras saiu de maneira conturbada do Flamengo. Membros da comissão técnica e dirigentes do clube estavam insatisfeitos com a postura de Felipe Teresa em treinos e jogos do time carioca na categoria. Diante de uma reformulação nas divisões de base rubro-negras, o jogador deixou o clube.

Ex-Flamengo valorizou oportunidade do Palmeiras

Nas redes sociais, o ex-jogador do Flamengo já publicou um vídeo com a camisa do Palmeiras. O jovem chega, inicialmente, para integrar a equipe sub-20 do Verdão.

- Agradeço a Deus por mais uma oportunidade em minha vida. Hoje, tenho a honra de vestir a camisa do maior campeão do Brasil. Chego com foco, dedicação e o coração cheio de vontade de honrar essa história tão grandiosa. Estou determinado a dar o meu melhor todos os dias, com o objetivo de conquistar muitos titulos e fazer essa torcida gigante.