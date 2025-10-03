Atitude de Gabigol com a torcida do Flamengo divide opiniões: ‘Isso prova’

Gabigol e Flamengo voltaram a se encontrar nesta quinta-feira (2), no Maracanã, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. O ídolo rubro-negro, atualmente no Cruzeiro, começou no banco e entrou no segundo tempo do empate por 0 a 0. Uma atitude dele perto da torcida do Flamengo viralizou nas redes sociais.

Gabigol é considerado pelos rubro-negros como um dos maiores ídolos do Flamengo. No Cruzeiro, o atacante ainda não emplacou uma sequência como titular desde a chegada do português Leonardo Jardim, e no Maracanã não foi diferente.

O atacante não precisou de muito tempo em campo para virar assunto nas redes sociais. Gabigol entrou aos 42 minutos do segundo tempo de Flamengo x Cruzeiro, e uma atitude dele viralizou na web. Depois de sofrer uma falta, ele ficou rindo e olhando em direção à torcida rubro-negra. Veja abaixo.

Gabigol no duelo contra o Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja atitude de Gabigol em Flamengo x Cruzeiro e reação dos torcedores

Ídolo da Nação

Gabigol chegou no Flamengo no início de 2019, e viveu momentos áureos com a camisa rubro-negra. O atacante foi protagonista em duas conquistas de Libertadores, além de liderar as conquistas de dois Brasileiros, entre outros títulos.

No total, Gabigol disputou 308 jogos pelo Flamengo, com 187 vitórias, 63 empates e 58 derrotas. O jogador, que vestiu as camisas 9, 10 e 99, marcou 161 gols.

O jogo mais marcante, sem dúvida, foi na virada em cima do River Plate, na final da Libertadores de 2019. O time argentino vencia por 1 a 0 até o final da partida, mas Gabigol marcou dois gols e trouxe o título que não chegava no Flamengo desde 1981.

Títulos de Gabigol com o Flamengo

Copa Libertadores da América: 2019 e 2022 🏆🏆

Campeonato Brasileiro: 2019 e 2020 🏆🏆

Copa do Brasil: 2022 e 2024 🏆🏆

Supercopa do Brasil: 2020 e 2021 🏆🏆

Campeonato Carioca: 2019, 2020, 2021 e 2024 🏆🏆🏆🏆

Recopa Sul-Americana: 2020 🏆