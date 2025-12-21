menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores se declaram a Memphis durante Vasco x Corinthians: 'Sensacional'

Holandês decidiu a final da Copa do Brasil de 2025

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/12/2025
20:03
Memphis marcou o segundo gol do Corinthians (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)
imagem cameraMemphis marcou o segundo gol do Corinthians na final da Copa do Brasil (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Memphis decidiu o título da Copa do Brasil para o Corinthians. O holandês marcou o gol da vitória por 2 a 1, no confronto contra o Vasco, deste domingo (21), no Maracanã. Após o feito, torcedores do Timão se declararam ao jogador.

continua após a publicidade

➡️ Neto enlouquece com jogada de titular do Corinthians contra o Vasco: 'Craque'

O camisa 10 viveu uma temporada de altos e baixo com a camisa alvinegra. Apesar disso, no momento mais decisivo da temporada, ele apareceu para ser decisivo.

O gol de Memphis, que serviu para dar o título da Copa do Brasil ao Corinthians, aconteceu aos 18 minutos do segundo tempo. Na ocasião, Breno Bidon conseguiu realizar um drible em cima de Cuan Barros, que quebrou a linha de marcação do Vasco no meio de campo.

continua após a publicidade

Na sequência, ele arrancou livre e rapidamente acionou Yuri Alberto. O camisa 9 conseguiu dominar o passe entre as linhas de marcação e cruzar para a área, na saída do goleiro Léo Jardim, e lá estava Memphis para marcar. Veja a repercussão da torcida corintiana abaixo:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Memphis Depay sai para comemorar o segundo gol do Corinthians diante do Vasco
Memphis Depay sai para comemorar o segundo gol do Corinthians diante do Vasco (Foto: Maga Jr/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias