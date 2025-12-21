Torcedores se declaram a Memphis durante Vasco x Corinthians: 'Sensacional'

O atacante Memphis decidiu o título da Copa do Brasil para o Corinthians. O holandês marcou o gol da vitória por 2 a 1, no confronto contra o Vasco, deste domingo (21), no Maracanã. Após o feito, torcedores do Timão se declararam ao jogador.

O camisa 10 viveu uma temporada de altos e baixo com a camisa alvinegra. Apesar disso, no momento mais decisivo da temporada, ele apareceu para ser decisivo.

O gol de Memphis, que serviu para dar o título da Copa do Brasil ao Corinthians, aconteceu aos 18 minutos do segundo tempo. Na ocasião, Breno Bidon conseguiu realizar um drible em cima de Cuan Barros, que quebrou a linha de marcação do Vasco no meio de campo.

Na sequência, ele arrancou livre e rapidamente acionou Yuri Alberto. O camisa 9 conseguiu dominar o passe entre as linhas de marcação e cruzar para a área, na saída do goleiro Léo Jardim, e lá estava Memphis para marcar. Veja a repercussão da torcida corintiana abaixo:

