Ana Thaís Matos aponta problema no Flamengo de Filipe Luís: 'Esquece'

O Flamengo de Filipe Luís venceu mais uma partida no Campeonato Brasileiro e igualou os 68 pontos do Palmeiras neste domingo (9). O Rubro-Negro venceu o Santos por 3 a 2, no Maracanã, com gols de Léo Pereira, Carrascal e Bruno Henrique.

No programa "Fechamento Sportv", a bancada analisava a disputa pelo título do Brasileirão, e André Rizek apontou grande chance do Flamengo de Filipe Luís assumir a liderança na próxima rodada, já que vai enfrentar o Sport. Denílson e Ana Thaís Matos, no entanto, alertaram que o Rubro-Negro não pode relaxar.

- O Flamengo vai entrar favorito, com o Sport já praticamente rebaixado, e aí se entrar nessa de vamo tirar onda, vamo jogar tranquilo, pode ser surpreendido. Tem essas brechas que o Flamengo dá em reta final de jogos, essa desligada. É uma presa fácil, mas vai depender do Flamengo - analisou Denílson.

- Tem que jogar com a faca nos dentes. Eu acho que essa faca falta para o Flamengo. Essa pegada. É um time bom, superior a maioria dos times, mas falta essa faca nos dentes. Eu acho que isso o Filipe Luís ainda não conseguiu fomentar. Se entrar pensando que é muito superior, ganho a hora que eu quiser, esquece. Não pode ser assim - comentou Ana Thaís Matos sobre o Flamengo de Filipe Luís.

Filipe Luís diz que Flamengo 'tomou dois gols de forma infantil'

Filipe Luís, claro, ficou satisfeito com a vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Santos neste domingo (9), no Maracanã. Mas o treinador rubro-negro se mostrou bastante contrariado com os dois gols sofridos pela equipe na reta final de jogo, que por muito pouco não fizeram o time deixar dois pontos para trás.

— Eu odeio sofrer gol. É uma coisa que vocês me conhecem bem, eu prezo muito pela fase defensiva da equipe. Dou muito valor a isso, acredito firmemente que a defesa é a melhor arma pra poder ganhar um campeonato — disse Filipe Luís, do Flamengo, logo após o jogo no Maracanã.

Com a vitória, o Flamengo de Filipe Luís chegou aos 68 pontos e igualou a pontuação do Palmeiras, que perdeu para o Mirassol. O Verdão ainda lidera o Campeonato Brasileiro pelo número de vitórias.