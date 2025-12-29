Chelsea x Bournemouth – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Chelsea x Bournemouth pela Premier League. O duelo acontece nesta terça-feira, 30 de dezembro, às 16h30 (horário de Brasília). A bola rola no Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra, em jogo válido pela 19ª rodada do campeonato inglês. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Chelsea x Bournemouth (30/12)

O palpite em vitória do Chelsea parte do contexto competitivo do confronto e do mando de campo. Em Stamford Bridge, os Blues tendem a assumir protagonismo, com mais posse, presença constante no terço ofensivo e volume de finalizações acima da média do campeonato. Mesmo sem ser uma equipe de extrema regularidade, o Chelsea mostra capacidade de controlar jogos contra adversários que chegam fragilizados, especialmente quando atua como mandante.

O Bournemouth, por sua vez, atravessa uma fase delicada na temporada. A sequência sem vitórias impacta diretamente a confiança do elenco e se reflete em dificuldades para sustentar organização defensiva e intensidade ao longo da partida. Fora de casa, o time costuma ceder espaços, sofrer pressão prolongada e depender excessivamente de transições, um cenário que favorece um Chelsea mais agressivo e dominante, aumentando a probabilidade de resultado positivo para os donos da casa.

O Bournemouth não vence há nove partidas na temporada, acumulando resultados negativos e perda de rendimento O Chelsea apresenta maior média de posse de bola e finalizações por jogo quando atua como mandante na Premier League O Chelsea não perde para o Bournemouth há nove confrontos oficiais

Outros palpites para Chelsea x Bournemouth

O mercado de ambas as equipes marcam ganha força pelo padrão recente dos dois times. O Chelsea teve gols dos dois lados em quatro dos últimos cinco jogos, enquanto o Bournemouth repete esse cenário em cinco das últimas sete partidas, indicando defesas vulneráveis e bom potencial ofensivo mesmo em contextos distintos de forma.

Já o palpite em Chelsea marcar o primeiro gol e em menos de 4,5 cartões se apoia em tendências claras. Os Blues abriram o placar em cinco dos últimos sete confrontos contra o Bournemouth, enquanto o perfil disciplinar do jogo aponta para poucas advertências: o árbitro Samuel Barrott tem média de 3,81 cartões por partida, e o Chelsea ficou abaixo dessa linha em cinco dos últimos sete jogos.

Análise e Forma dos Times

Chelsea - Momento e escalação

O Chelsea chega para o duelo pressionado pelo resultado da última rodada. A derrota por 2 a 1 para o Aston Villa, de virada e em Stamford Bridge, interrompeu uma sequência positiva e custou a permanência do time no G-4 da Premier League, já que o Liverpool aproveitou a rodada para ultrapassar os Blues.

A equipe de Enzo Maresca entra em campo com a necessidade clara de reação, tanto para encerrar o ano com resposta esportiva quanto para evitar uma queda maior na tabela, já que um novo tropeço pode afastar o clube do G-5.

Provável escalação do Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Benoit Badiashile, Chalobah e Marc Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto, Cole Palmer e Garnacho; João Pedro. Técnico: Enzo Mareca.

Bournemouth - Momento e escalação

O Bournemouth vive um momento distante do nível apresentado na temporada passada. Sob o comando de Andoni Iraola, a equipe ainda não conseguiu engrenar em 2025/26 e chega para o confronto em uma sequência de nove jogos sem vitória, ocupando a 15ª colocação da Premier League.

Apesar da campanha irregular, os Cherries ainda mantêm certa margem de segurança na tabela, com nove pontos de vantagem sobre o West Ham, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o que reduz a pressão imediata, mas não elimina o alerta.

Provável escalação do Bournemouth: Petrovic; Adam Smith, Bafodé Diakite, Marcos Senesi e Adrien Truffert; Christie e Lewis Cook; Álex Jimenez, Marcus Tavernier e Antoine Semenyo; Junior Kroupi. Técnico: Andoni Iraola.

Confronto direto e estatísticas de Chelsea x Bournemouth

O histórico recente entre Chelsea e Bournemouth fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Chelsea x Bournemouth

06/12/2025 – Bournemouth 0 x 0 Chelsea (Premier League)

14/01/2025 – Chelsea 2 x 2 Bournemouth (Premier League)

14/09/2024 – Bournemouth 0 x 1 Chelsea (Premier League)

19/05/2024 – Chelsea 2 x 1 Bournemouth (Premier League)

17/09/2023 – Bournemouth 0 x 0 Chelsea (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Chelsea x Bournemouth

O Bournemouth não vence há nove partidas na temporada O Bournemouth sofreu gols em três jogos consecutivos O Chelsea teve mais de 2,5 gols em quatro dos últimos cinco jogos Em quatro dos últimos cinco jogos do Chelsea, as duas equipes marcaram O Bournemouth registra ambas as equipes marcam em cinco das últimas sete partidas

Comparação de Odds para Chelsea x Bournemouth

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder. Casa Mais de 2,5 gols Menos de 3,5 gols Betsson 1,55 2,45 Betano 1,60 2,50 Br4 1,55 2,50

Resumo dos palpites do Lance para Chelsea x Bournemouth

