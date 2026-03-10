PSG x Chelsea – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para PSG x Chelsea pela Champions League
O Lance! apresenta os melhores palpites para PSG x Chelsea, pela partida de ida das oitavas de final da Champions League. O confronto acontece nesta quarta-feira, 11 de março, às 17h00 (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, com transmissão ao vivo na HBO Max. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance para PSG x Chelsea (11/03/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Contando com dois ataques muito produtivos, PSG e Chelsea fazem um duelo com a promessa de ser bastante movimentado e com grandes chances para ambos os lados. O PSG registra média de 2,0 gols marcados por partida nos últimos dez jogos, enquanto o Chelsea apresenta média de 2,3 gols no mesmo recorte.
Além disso, os Blues vêm de quatro partidas consecutivas sofrendo gols, enquanto o PSG foi vazado em quatro dos últimos seis jogos. Diante desse cenário, nosso palpite acompanha o forte poder ofensivo das duas equipes para mais um confronto com muitos gols marcados.
- Tivemos mais de 2,5 gols marcados em sete dos últimos oito jogos do PSG
- Em seis dos últimos sete jogos do Chelsea tivemos ambas as equipes marcando e mais de 2,5 gols
- No histórico do confronto, tivemos gols para os dois lados em cinco dos últimos seis duelos
Outros palpites para PSG x Chelsea
Alinhado com a capacidade ofensiva do PSG, a equipe costuma implementar um ritmo acelerado desde os primeiros minutos, buscando o resultado rapidamente. Com grande presença no campo de ataque, o time gerou o primeiro escanteio a seu favor em sete dos últimos dez jogos. Atuando em casa, a tendência é manter essa postura ofensiva desde o início, o que reforça nosso palpite para que a equipe parisiense tenha o primeiro escanteio da partida.
Analisando ainda o padrão de jogo do PSG, a equipe registra média de 20,8 finalizações por partida nos últimos dez jogos, com 7,1 chutes no alvo, mantendo um alto poder ofensivo. Novamente contando com a equipe francesa assumindo o protagonismo da partida, o palpite para superar a linha de chutes no gol aparece como uma ótima opção.
Por fim, observando o perfil disciplinar das equipes, o PSG apresenta uma das menores médias de cartões recebidos na competição, com apenas 7,7 faltas e 0,7 cartão por jogo. Já o Chelsea registra média de 2,4 cartões recebidos nos últimos dez jogos. Como em nove dos últimos dez jogos da equipe parisiense tivemos menos de 4,5 cartões totais, o palpite para que esse padrão se repita ganha força para o confronto.
Análise e Forma dos Times
PSG - Momento e escalação
O PSG chega para as oitavas de final da Champions League após eliminar o Monaco nos playoffs. Nas últimas oito partidas, os franceses registram cinco vitórias e, no seu compromisso mais recente, sofreram derrota para o próprio Monaco, agora pela Ligue 1. Mesmo assim, o resultado mantém a equipe na liderança da competição, com apenas um ponto de vantagem sobre o Lens.
Agora, recebe o Chelsea para a partida de ida das oitavas de final, na reedição da final do Mundial de Clubes da FIFA, na qual os londrinos levaram a melhor. O objetivo dos parisienses, além de devolver a derrota sofrida anteriormente, é conquistar um resultado positivo para levar vantagem ao jogo de volta e encaminhar a vaga para a próxima fase da Champions.
Provável escalação do PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Willian Pacho, Marquinhos e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Warren Zaïre-Emery; Désiré Doué, Bradley Barcola e Khvicha Kvaratskhelia. Técnico: Luis Henrique.
Chelsea - Momento e escalação
Já o Chelsea finalizou a fase de liga da competição na sexta colocação, somando 16 pontos, com cinco vitórias, um empate e duas derrotas, classificando-se diretamente para as oitavas de final. Após algumas oscilações nas últimas partidas, os Blues vêm de duas vitórias consecutivas, tendo vencido o Wrexham pela Copa da Inglaterra em seu compromisso mais recente.
Agora, vai até Paris enfrentar o PSG na primeira partida das oitavas de final, com o objetivo de conquistar um resultado positivo e levar a classificação para ser decidida em Stamford Bridge.
Provável escalação do Chelsea: Robert Sanchez; Reece James, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana e Marc Cucurella; Andrey Santos, Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Cole Palmer, Pedro Neto e João Pedro. Técnico: Liam Rosenior.
Confronto direto e estatísticas de PSG x Chelsea
O histórico recente entre PSG e Chelsea é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos jogos entre PSG x Chelsea
- 13/07/2025 - Chelsea 3 x 0 PSG - (Mundial de Clubes da FIFA)
- 09/03/2016 - Chelsea 1 x 2 PSG - (Champions League)
- 16/02/2016 - PSG 2 x 1 Chelsea - (Champions League)
- 25/07/2015 - Chelsea 1 x 1 (6 x 5 Pênaltis) PSG - (Torneio Amistoso Internacional)
- 11/03/2015 - Chelsea 2 x 2 PSG - (Champions League)
Estatísticas e curiosidades de PSG x Chelsea
- Em todas as competições foram disputados nove jogos entre as duas equipes, com três vitórias do PSG, três empates e três triunfos do Chelsea
- O PSG marcou 26 gols e sofreu 15 nas dez partidas que disputou nessa edição da Champions
- O Chelsea registra 17 gols marcados e dez gols sofridos nas oito partidas disputadas na competição
- A equipe parisiense registrou o primeiro escanteio a seu favor em sete dos últimos dez jogos
- Nessa edição da Champions, o PSG registra média de 22,4 finalizações por partida, com 7,7 chutes certos
Comparação de Odds para PSG x Chelsea
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação para a próxima fase:
|Casa de Apostas
|PSG
|Empate
|Chelsea
Betsson
Betano
Br4bet
Resumo dos palpites do Lance para PSG x Chelsea
- Ambas as equipes marcam e Mais de 2,5 gols (1,78 na Betsson)
- PSG cobrar o primeiro escanteio (1,60 na Betsson)
- PSG mais de 5,5 chutes a gol (1,95 na Betano)
- Menos de 4,5 cartões (1,60 na Br4bet)
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
