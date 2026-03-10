O Lance! apresenta os melhores palpites para PSG x Chelsea, pela partida de ida das oitavas de final da Champions League. O confronto acontece nesta quarta-feira, 11 de março, às 17h00 (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, com transmissão ao vivo na HBO Max. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para PSG x Chelsea (11/03/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Contando com dois ataques muito produtivos, PSG e Chelsea fazem um duelo com a promessa de ser bastante movimentado e com grandes chances para ambos os lados. O PSG registra média de 2,0 gols marcados por partida nos últimos dez jogos, enquanto o Chelsea apresenta média de 2,3 gols no mesmo recorte.

Além disso, os Blues vêm de quatro partidas consecutivas sofrendo gols, enquanto o PSG foi vazado em quatro dos últimos seis jogos. Diante desse cenário, nosso palpite acompanha o forte poder ofensivo das duas equipes para mais um confronto com muitos gols marcados.

Tivemos mais de 2,5 gols marcados em sete dos últimos oito jogos do PSG Em seis dos últimos sete jogos do Chelsea tivemos ambas as equipes marcando e mais de 2,5 gols No histórico do confronto, tivemos gols para os dois lados em cinco dos últimos seis duelos

Outros palpites para PSG x Chelsea

Alinhado com a capacidade ofensiva do PSG, a equipe costuma implementar um ritmo acelerado desde os primeiros minutos, buscando o resultado rapidamente. Com grande presença no campo de ataque, o time gerou o primeiro escanteio a seu favor em sete dos últimos dez jogos. Atuando em casa, a tendência é manter essa postura ofensiva desde o início, o que reforça nosso palpite para que a equipe parisiense tenha o primeiro escanteio da partida.

Analisando ainda o padrão de jogo do PSG, a equipe registra média de 20,8 finalizações por partida nos últimos dez jogos, com 7,1 chutes no alvo, mantendo um alto poder ofensivo. Novamente contando com a equipe francesa assumindo o protagonismo da partida, o palpite para superar a linha de chutes no gol aparece como uma ótima opção.

Por fim, observando o perfil disciplinar das equipes, o PSG apresenta uma das menores médias de cartões recebidos na competição, com apenas 7,7 faltas e 0,7 cartão por jogo. Já o Chelsea registra média de 2,4 cartões recebidos nos últimos dez jogos. Como em nove dos últimos dez jogos da equipe parisiense tivemos menos de 4,5 cartões totais, o palpite para que esse padrão se repita ganha força para o confronto.

Análise e Forma dos Times

PSG - Momento e escalação

O PSG chega para as oitavas de final da Champions League após eliminar o Monaco nos playoffs. Nas últimas oito partidas, os franceses registram cinco vitórias e, no seu compromisso mais recente, sofreram derrota para o próprio Monaco, agora pela Ligue 1. Mesmo assim, o resultado mantém a equipe na liderança da competição, com apenas um ponto de vantagem sobre o Lens.

Agora, recebe o Chelsea para a partida de ida das oitavas de final, na reedição da final do Mundial de Clubes da FIFA, na qual os londrinos levaram a melhor. O objetivo dos parisienses, além de devolver a derrota sofrida anteriormente, é conquistar um resultado positivo para levar vantagem ao jogo de volta e encaminhar a vaga para a próxima fase da Champions.

Provável escalação do PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Willian Pacho, Marquinhos e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Warren Zaïre-Emery; Désiré Doué, Bradley Barcola e Khvicha Kvaratskhelia. Técnico: Luis Henrique.

Chelsea - Momento e escalação

Já o Chelsea finalizou a fase de liga da competição na sexta colocação, somando 16 pontos, com cinco vitórias, um empate e duas derrotas, classificando-se diretamente para as oitavas de final. Após algumas oscilações nas últimas partidas, os Blues vêm de duas vitórias consecutivas, tendo vencido o Wrexham pela Copa da Inglaterra em seu compromisso mais recente.

Agora, vai até Paris enfrentar o PSG na primeira partida das oitavas de final, com o objetivo de conquistar um resultado positivo e levar a classificação para ser decidida em Stamford Bridge.

Provável escalação do Chelsea: Robert Sanchez; Reece James, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana e Marc Cucurella; Andrey Santos, Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Cole Palmer, Pedro Neto e João Pedro. Técnico: Liam Rosenior.

Confronto direto e estatísticas de PSG x Chelsea

O histórico recente entre PSG e Chelsea é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre PSG x Chelsea

13/07/2025 - Chelsea 3 x 0 PSG - (Mundial de Clubes da FIFA)

09/03/2016 - Chelsea 1 x 2 PSG - (Champions League)

16/02/2016 - PSG 2 x 1 Chelsea - (Champions League)

25/07/2015 - Chelsea 1 x 1 (6 x 5 Pênaltis) PSG - (Torneio Amistoso Internacional)

11/03/2015 - Chelsea 2 x 2 PSG - (Champions League)

Estatísticas e curiosidades de PSG x Chelsea

Em todas as competições foram disputados nove jogos entre as duas equipes, com três vitórias do PSG, três empates e três triunfos do Chelsea O PSG marcou 26 gols e sofreu 15 nas dez partidas que disputou nessa edição da Champions O Chelsea registra 17 gols marcados e dez gols sofridos nas oito partidas disputadas na competição A equipe parisiense registrou o primeiro escanteio a seu favor em sete dos últimos dez jogos Nessa edição da Champions, o PSG registra média de 22,4 finalizações por partida, com 7,7 chutes certos

Comparação de Odds para PSG x Chelsea

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação para a próxima fase:

Resumo dos palpites do Lance para PSG x Chelsea

