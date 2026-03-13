Atlético de Madrid e Netflix anunciaram uma colaboração, nesta última quarta-feira (12), com o objetivo de promover o novo filme 'Peaky Blinders: The Immortal Man', que promete ser um dos principais lançamentos do ano de 2026.

Essa não será a primeira vez que o time espanhol fecha parceria para a divulgação de filmes. Entre 2003 e 2005, o Atlético de Madrid firmou uma parceria com a Columbia Pictures, vindo a campo com filmes como: Homem-Aranha 2, Hellboy e Hitch estampados na camisa. A aproximação com o cinema existe há muito tempo no clube. Enrique Cerezo, presidente do clube desde 2003, é produtor cinematográfico e já investiu em mais de 10 mil filmes.

Participação do clube e jogadores

Um dos palcos mais bem desenvolvidos em questão de qualidade e estrutura, o Riyadh Air Metropolitano será palco da ativação desta nova parceria. A identificação entre a plataforma de streaming e torcedores do Colchoneros viabilizou a entrada da empresa americana no mundo do futebol na Espanha.

Juntamente com essa identificação com a torcida, a Netflix resolveu convidar alguns atletas que possuem grande reconhecimento no clube, sendo eles: Koke, Giménez, Griezmann, Sørloth e Lookman. Os jogadores participaram de um curta-metragem no universo de 'Peaky Blinders'.

A participação nessa filmagem não é novidade para Griezmann e Koke, que foram chefs por um dia para promover a série The Bear da Disney+ em julho de 2025.

Novidades no Wanda Metropolitano

O ponto alto desta colaboração será na partida contra o Getafe. Os torcedores do Atleti poderão aproveitar novidades emocionantes relacionadas à família Shelby nas horas que antecedem o jogo, diretamente na Fan Zone do Riyadh Air Metropolitano.

Durante a entrada ao campo, o time titular será escoltado por veículos antigos e um grande grupo de integrantes da gangue da família Shelby. Durante o intervalo, todos os presentes assistirão a uma apresentação surpresa no gramado, com show de luzes e som protagonizada por personagens da série Peaky Blinders.

Além dessas atividades, os camarotes 18 e 19 do anel VIP do Wanda Metropolitano serão transformados em uma máquina do tempo, transportando os torcedores de volta à Birmingham do início do século 20 e tornando-se o 'The Garrison Pub', um espaço único temático sobre o universo de 'Peaky Blinders'.

O contrato da Netflix com o Atlético de Madrid é pontual para essa partida e os valores envolvidos não foram informados.

Próximos compromissos

O próximo duelo do Atlético de Madrid será contra o Getafe, às 12:15h (horário de Brasília), neste sábado (14). Posteriormente, o clube enfrentará Tottenham, Real Madrid, Barcelona e Sevilla. O jogo contra os Spurs será o segundo jogo das oitavas de final da Champions League. O restante dos jogos, contra os clubes espanhóis, serão válidos pela LaLiga.

