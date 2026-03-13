menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Netflix anuncia parceria com gigante da Espanha para divulgação do novo filme

Ídolos do clube estarão presentes no acordo

Avatar
Gabriel de Britto Silva
São Paulo (SP)
Bernardo Pinho
São Paulo (SP)
Dia 13/03/2026
09:36
Netflix anuncia ativações no Wanda Metropolitano (Foto: Montagem Lance!)
imagem cameraNetflix anuncia ativações no Wanda Metropolitano (Foto: Montagem Lance!)
Atlético de Madrid e Netflix anunciaram uma colaboração, nesta última quarta-feira (12), com o objetivo de promover o novo filme 'Peaky Blinders: The Immortal Man', que promete ser um dos principais lançamentos do ano de 2026.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Essa não será a primeira vez que o time espanhol fecha parceria para a divulgação de filmes. Entre 2003 e 2005, o Atlético de Madrid firmou uma parceria com a Columbia Pictures, vindo a campo com filmes como: Homem-Aranha 2, Hellboy e Hitch estampados na camisa. A aproximação com o cinema existe há muito tempo no clube. Enrique Cerezo, presidente do clube desde 2003, é produtor cinematográfico e já investiu em mais de 10 mil filmes.

O filme será lançado na próxima sexta-feira (20) (Foto: Reprodução/Netflix)

Participação do clube e jogadores

Um dos palcos mais bem desenvolvidos em questão de qualidade e estrutura, o Riyadh Air Metropolitano será palco da ativação desta nova parceria. A identificação entre a plataforma de streaming e torcedores do Colchoneros viabilizou a entrada da empresa americana no mundo do futebol na Espanha.

Juntamente com essa identificação com a torcida, a Netflix resolveu convidar alguns atletas que possuem grande reconhecimento no clube, sendo eles: Koke, Giménez, Griezmann, Sørloth e Lookman. Os jogadores participaram de um curta-metragem no universo de 'Peaky Blinders'.

A participação nessa filmagem não é novidade para Griezmann e Koke, que foram chefs por um dia para promover a série The Bear da Disney+ em julho de 2025.

Novidades no Wanda Metropolitano

➡️Fique ligado nos jogos que acontecem nesta sexta-feira; veja!

O ponto alto desta colaboração será na partida contra o Getafe. Os torcedores do Atleti poderão aproveitar novidades emocionantes relacionadas à família Shelby nas horas que antecedem o jogo, diretamente na Fan Zone do Riyadh Air Metropolitano.

Durante a entrada ao campo, o time titular será escoltado por veículos antigos e um grande grupo de integrantes da gangue da família Shelby. Durante o intervalo, todos os presentes assistirão a uma apresentação surpresa no gramado, com show de luzes e som protagonizada por personagens da série Peaky Blinders.

Além dessas atividades, os camarotes 18 e 19 do anel VIP do Wanda Metropolitano serão transformados em uma máquina do tempo, transportando os torcedores de volta à Birmingham do início do século 20 e tornando-se o 'The Garrison Pub', um espaço único temático sobre o universo de 'Peaky Blinders'.

O contrato da Netflix com o Atlético de Madrid é pontual para essa partida e os valores envolvidos não foram informados.

Próximos compromissos

O próximo duelo do Atlético de Madrid será contra o Getafe, às 12:15h (horário de Brasília), neste sábado (14). Posteriormente, o clube enfrentará Tottenham, Real Madrid, Barcelona e Sevilla. O jogo contra os Spurs será o segundo jogo das oitavas de final da Champions League. O restante dos jogos, contra os clubes espanhóis, serão válidos pela LaLiga.

