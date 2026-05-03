Lucas Moura sofre ruptura de tendão e passará por cirurgia

Lucas Moura passou por exames na noite deste domingo (3), após o empate do São Paulo com o Bahia, e teve uma ruptura do tendão calcâneo diagnosticada no tornozelo direito. O jogador passará por cirurgia nesta segunda-feira (4). A ruptura estava sendo uma das suspeitas da equipe médica tricolor. O atleta deve perder o restante da temporada em tratamento. Vale destacar que o contrato de Lucas termina no fim deste ano.

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Durante a semana, Lucas retomou os treinamentos com o elenco e a expectativa era de que recebesse alguns minutos neste domingo (3), diante do Bahia, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele entrou aos 17 minutos do segundo tempo, substituindo Cauly.

No entanto, cerca de 20 minutos depois, em disputa com Erick Pulga, torceu o tornozelo e caiu no gramado do Estádio Cícero de Souza Marques, palco da partida. Lucas precisou deixar o campo carregado, carregado com auxílio da comissão são-paulina e Dória.

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Logo após o jogo, foi encaminhado para o hospital Albert Einstein, na capital paulista. O jogador passou por exames de imagem.

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Veja o comunicado oficial do São Paulo

O meia-atacante Lucas passou por exame de imagem na noite deste domingo (03) e teve diagnosticada ruptura completa do tendão calcâneo da perna direita.

O atleta passará por cirurgia para correção da lesão na manhã desta segunda-feira (04), no Einstein Hospital Israelita.

Desejamos uma excelente recuperação para o nosso camisa 7.

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Com gol nos acréscimos, São Paulo e Bahia empatam pelo Brasileirão

São Paulo e Bahia empataram por 2 a 2 em jogo que aconteceu neste domingo (3), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu em Bragança Paulista.