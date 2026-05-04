Relembre os problemas físicos que atingiram Lucas Moura desde retorno ao São Paulo

Lucas Moura passou por cirurgia nesta segunda-feira (4) e deve ficar fora do restante da temporada. Porém, desde seu retorno ao São Paulo em 2023, Lucas passou por uma série de problemas físicos. No seu histórico, inclusive, procedimentos e tempos longos de tratamento acompanharam a trajetória do meia. O Lance! levantou o histórico do meia quanto a problemas físicos.

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O histórico recente de lesões de Lucas Moura passou a preocupar cada vez mais nos últimos anos. Em 2023, o atacante sofreu um estiramento na parte posterior da coxa esquerda no clássico contra o Palmeiras e ficou cerca de três semanas fora. Já em 2024, voltou a desfalcar a equipe entre janeiro e fevereiro pelo mesmo período.



Em 2025, viveu o momento mais delicado da carreira recente: em março, sofreu lesão parcial do ligamento cruzado posterior do joelho direito, além de estiramento da cápsula posterior, após queda no gramado sintético do Allianz Parque, na semifinal do Paulistão, ficando três meses afastado.



Retornou em maio, mas sofreu reinjúria no mesmo joelho contra o Alianza Lima, pela Libertadores. Depois, passou por infiltrações com corticóides, tentou nova volta em agosto, porém voltou a sentir dores e precisou realizar artroscopia no Hospital Albert Einstein. Em novembro, nova infiltração levou à recomendação de parada total, encerrando sua temporada.

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Lucas Moura rompeu o tendão de Aquiles (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Folhapress).

Temporada 2026 foi muito complicada para Lucas Moura

Em 2026, Lucas Moura estava começando a recuperar seu espaço. Em março, sofreu duas fraturas na costela. Antes disso, Lucas havia participado de 16 dos 17 primeiros compromissos do Tricolor na temporada, sendo dez como titular, com três gols e uma assistência.

Agora, enfrenta a ruptura total do tendão de Aquiles, com recuperação que pode durar até sete meses. Matematicamente, Lucas Moura perde o restante da temporada.