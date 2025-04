A FlamengoTV formou um grande time para o início deste novo modelo da TV do clube carioca, capitaneado pelo narrador João Guilherme e pela apresentadora Daniela Boaventura. Os reforços, no entanto, não devem parar por aí. Zico, grande ídolo do Flamengo, revelou que tem conversas para fazer parte do canal.

- Tá em estudos. Quem sabe. Eu acho que já sou o embaixador do Flamengo (risos) naturalmente. Está em conversas. Tem que trabalhar, tem que viajar (sobre a sua vida pessoal atual)... Falaram "vamos diminuir essas viajens aí e tal". Fazer uma escala - disse Zico em participação no "Mengãocast", da FlamengoTV.

Zico, ídolo do Flamengo, durante participação no Mengocast (Foto: Reprodução)

Zico como chefe de delegação do Flamengo no Mundial de Clubes 2025?

Durante o programa, Zico afirmou que deve estar presente nos Estados Unidos para o Mundial de Clubes 2025. Logo após o resultado da eleição presidencial do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap (atual mandatário), revelou o desejo de contar com o ex-jogador como chefe de delegação.

- É bem provável que eu deva estar indo na primeira fase do campeonato mundial (Mundial de Clubes 2025). É legal, é bacana. Uma coisa que fazemos com muito prazer. E o que não falta é gente - detalhou Zico, maior ídolo da história do Flamengo.

