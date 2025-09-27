menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Esporte da Globo sofre mudanças, e jornalista deixa emissora após 27 anos

Reestruturação acontece a partir do início de 2026

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/09/2025
07:40
Globo Rural zoou eliminação do Palmeiras para o Corinthians (Foto: Divulgação Globo)
imagem cameraEsporte da Globo terá mudanças internas a partir de 2026 (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Renato Ribeiro, diretor-geral de Esporte da Globo, anunciou mudanças na estrutura executiva da área esportiva da emissora. A comunicação interna foi divulgada na quinta-feira (25) e confirma que Gustavo Poli deixará o cargo de diretor de programas e conteúdo digital do Esporte em janeiro de 2026. Afonso Garschagen, atual gerente de programas esportivos, assumirá a posição.

continua após a publicidade

A reestruturação do departamento esportivo da TV Globo inclui outras alterações hierárquicas. Segundo informações apuradas por Gabriel Vaquer, do portal "F5", a gerência de conteúdo digital, anteriormente sob responsabilidade de André Amaral, passará a responder diretamente a Gustavo Maria, que assume como diretor de Redação de esportes.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com a nova organização, quatro áreas ficarão subordinadas diretamente a Renato Ribeiro: a diretoria de programas e formatos, sob comando de Afonso Garschagen; a diretoria de Redação, liderada por Gustavo Maria; a diretoria de transmissões esportivas, chefiada por George Guilherme; e a diretoria de planejamento executivo e gestão de elenco, sob responsabilidade de Marcela Zaiden.

continua após a publicidade

A decisão de dispensar Gustavo Poli partiu da própria Globo. Durante sua atuação na emissora, Poli foi o principal responsável pelo desenvolvimento e formatação de programas na TV aberta, como o Esporte Espetacular, e no SporTV, canal esportivo da Globo na TV por assinatura.

Poli ingressou na Globo em 1998. Em sua carreira de quase três décadas na empresa, trabalhou como repórter, editor e chefe de reportagem do Globo Esporte, principal programa jornalístico diário de esportes da TV aberta brasileira. O profissional participou da cobertura de cinco Copas do Mundo, realizadas em 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.

continua após a publicidade

As mudanças na estrutura organizacional do departamento de Esporte entrarão em vigor a partir de janeiro de 2026, quando se efetivará a saída de Poli da emissora.

Gustavo Poli deixará a Globo após 27 anos (Foto: João Cotta/Divulgação Globo)
Gustavo Poli deixará a Globo após 27 anos (Foto: João Cotta/Divulgação Globo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias