Entrevista entre jornalista da Globo e Leila Pereira repercute: ‘Sonho’
Momento inusitado aconteceu antes de Palmeiras x River
- Matéria
- Mais Notícias
Durante o pré-jogo da classificação do Palmeiras contra o River Plate na Libertadores, Mariana Spinelli garantiu uma entrevista exclusiva com Leila Pereira. Acompanhada de Felipe Melo, a jornalista da GE TV viveu um momento inusitado ao lado da mandatária do Verdão.
Joia e capitão da base, Robson renova contrato com o Palmeiras
Palmeiras
Palmeiras se reapresenta após vaga na Libertadores e vira a chave para o Brasileirão
Palmeiras
Abel relembra eliminação recente e ofensas de torcedores do Palmeiras: ‘Sangra por dentro’
Palmeiras
➡️Foto do rosto de Gustavo Gómez após Palmeiras x River Plate choca web; veja
Em tom de ironia, Spinelli perguntou qual o nome, a profissão e o que vestia a presidente do Palmeiras. Entrando na brincadeira, Leila Pereira afirmou estar vestindo uma calça e um blazer da Ralph Lauren, além de um overcoat da Emilio Pucci, ambas as roupas de marcas luxuosas. Antes de finalizarem, a jornalista questionou de onde era a bolsa da mandatária e se ela poderia presenteá-la.
A entrevista rendeu boas risadas entres os internautas, que reagiram nas redes sociais. Uma das seguidoras brincou dizendo que sonha em ser a Leila Pereira quando crescer. Confira abaixo.
Durante os 90 minutos, o Palmeiras de Leila Pereira venceu o River Plate por 3 a 1 e garantiu a classificação às semifinais da Libertadores. A equipe aguarda o vencedor de São Paulo x LDU, que se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 19h (de Brasília).
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Palmeiras garante bolada com classificação na Libertadores
Apenas por passar de fase, o Palmeiras já garantiu 5,95 milhões de dólares (R$ 42,7 milhões). No entanto, cada vitória no campeonato garante mais 330 mil dólares (R$ 1,7 milhão). Como o Palmeiras venceu todas as partidas na competição até agora, são mais R$ 17,6 milhões aos cofres do Verde. Logo, até agora, a equipe de Leila Pereira já faturou aproximadamente R$ 58 milhões.
Quanto cada fase da competição paga?
- Fase de Grupos: 3 milhões de dólares (R$ 17 milhões) / (+ 330 mil dólares, ou R$ 1,7 milhão, por vitória)
- Oitavas de final: 1,25 milhão de dólares (R$ 7,1 milhões)
- Quartas de final: 1,7 milhão de dólares (R$ 9,2 milhões)
- Semifinal: 2,3 milhões de dólares (R$ 12,5 milhões)
- Vice-campeão: 7 milhões de dólares (R$ 38,2 milhões)
- Campeão: 24 milhões de dólares (R$ 131,2 milhões)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias